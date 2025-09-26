В Ленобласти возбудили уголовное дело после массового отравления алкоголем

В Ленобласти погибло еще несколько человек из-за отравления спиртосодержащей продукцией
В Ленобласти погибло еще несколько человек из-за отравления спиртосодержащей продукцией
В Ленобласти произошло массовое отравление суррогатным алкоголем

В Кингисеппском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту смерти двух человек после отравления спиртосодержащей продукцией. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Ленинградской области.

«В Кингисеппском районе возбуждено уголовное дело по факту смерти граждан от отравления спиртосодержащей продукцией», — сообщили представители ведомства в своем telegram-канале. Тела мужчины 1982 года рождения и женщины 1966 года рождения были обнаружены 25 сентября на территории Сланцевского района. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Следствие считает, что погибшие страдали алкогольной зависимостью и употребили спиртосодержащую жидкость неизвестного происхождения. «В ходе осмотра места происшествия была обнаружена и изъята пластиковая бутылка, частично наполненная прозрачной жидкостью с запахом спирта», — сообщили в пресс-службе СК.

На место выехали сотрудники отдела по расследованию особо важных дел и руководство следственного управления. Было проведено совещание, на котором определили дальнейшие меры и поставили ход расследования на контроль.

Ранее в Ленинградской области зафиксирован случай массового отравления суррогатным алкоголем. В течение двух суток в городе Сланцы и деревне Гостицы скончались семь человек, еще трое были доставлены в больницу с тяжелыми отравлениями. Сообщалось, что всего за сентябрь в Сланцевском районе зафиксировано 19 смертей после употребления алкоголя.

По предварительным данным, 60-летняя воспитательница детского сада Ольга Степанова снабжала 78-летнего Николая Бойцова суррогатным алкоголем. Бойцов занимался розливом спиртосодержащей жидкости по бутылкам и последующей продажей.

Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Следствие уже направило в суд ходатайство о заключении их под стражу и готовится предъявить обвинение. Также принимаются меры по выявлению других возможных пострадавших и изъятию опасной продукции из незаконного оборота.

