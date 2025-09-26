В Казани задержали группу обнальщиков с доходом в 114 миллионов

В Казани ФСБ выявила схему по обналичиванию денег
В Казани ФСБ выявила схему по обналичиванию денег

Управление ФСБ России по Татарстану пресекло деятельность группы жителей Казани, занимавшихся незаконной банковской деятельностью с оборотом более 114 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

"Фигуранты дела контролировали поступление безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных им организаций, выводили денежные средства в наличный оборот", — отмечается в сообщении, передает ТАСС. По данным следствия, 55-летний организатор группы разработал преступную схему, подбирал заказчиков для незаконных банковских операций и распределял доходы между участниками.

Общая выручка от незаконной деятельности превысила 114 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Подозреваемые задержаны, расследование продолжается.

Ранее Банк России обозначил характерные признаки мошеннических действий при снятии наличных средств в банкоматах. В качестве возможных индикаторов таких операций регулятор выделил проведение транзакций в нетипичное для клиента время, снятие необычно крупных сумм, а также использование банкомата в местах, нехарактерных для обычной активности владельца карты. Кроме того, кредитные организации будут анализировать способы получения наличных средств для выявления подозрительных операций. 

