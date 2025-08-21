Среди признаков, указывающих на мошенничество, выделяется нестандартное время снятия средств, необычно крупная сумма, нахождение клиента в непривычной для него локации. Помимо этого банки обратят внимание на способы получения наличных. Об этом сообщили в Центробанке.
«Среди признаков мошенничества выделяется нехарактерное для человека поведение при снятии денег, например, непривычное время суток, нетипичная сумма или местонахождение банкомата», — сказано в сообщении. Кроме того, выделяется ЦБ выделяет получение средств через QR-код, изменение характера телефонных звонков не менее чем за шесть часов до проведения операции, а также увеличение числа SMS-сообщений с незнакомых номеров.
Также Центральный Банк сообщил, что дополнительными факторами риска могут быть снятие наличных после оформления кредита или займа, увеличение лимита выдачи средств по кредитной карте, перевод более 200 тысяч рублей между своими счетами. Отмечается, что настороженность у банков вызовет смена номера телефона для интернет-банкинга, сообщения от операторов связи о смене характеристик устройства и наличие вредоносных программ на телефоне клиента.
Ранее киберполиция предупреждала о распространении мошеннических схем с использованием поддельных скриншотов банковских приложений и требованиями совершить «встречный перевод» для вывода средств. В подобных случаях злоумышленники убеждают жертв перевести деньги якобы для прохождения антифрод-проверки или оплаты комиссии, при этом банки и официальные сервисы не требуют подобных действий от клиентов.
