В МВД рассказали подробности отравления в Ленобласти

Раскрыты подробности массового отравления в Ленинградской области. Как напомнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержаны двое подозреваемых: местный житель, который разводил спирт водой и продавал его односельчанам, а также его знакомая из соседней деревни, предположительно поставлявшая ему алкогольное сырье.
«Появились подробности трагической истории с отравлением жителей Ленинградской области», — сообщила Волк в своем telegram-канале. Она отметила, что в полицию 24 и 25 сентября поступила серия сообщений из медицинских организаций и от жителей деревни о массовых отравлениях, после чего началось расследование происшествия.
«После употребления суррогатного алкоголя семь человек скончались и трое госпитализированы», — заявила Волк. Официальный представитель МВД добавила, что в домах пострадавших обнаружены одинаковые пустые бутылки без акцизных марок.
Полицейские изъяли из квартиры задержанного мужчины пустые бутылки, пластиковые канистры и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Оба подозреваемых задержаны в соответствии со статьей 91 УПК РФ. Сотрудники полиции продолжают устанавливать происхождение спиртосодержащего сырья и выясняют дополнительные обстоятельства произошедшего.
