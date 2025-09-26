Пермский кошачий приют, который пытается закрыть прокуратура, нашел временное помещение

Пермский приют для кошек арендовал новое помещение
Приют продолжает поиски недвижимости для приобретения в собственность
Приют продолжает поиски недвижимости для приобретения в собственность Фото:

Пермский приют для кошек «Матроскин» арендовал дополнительное помещение, куда уже перевезена большая часть находящихся под его опекой животных. Оставшиеся кошки продолжают содержаться в прежнем помещении, расположенном в здании «Дом грузчика».

«Арендованный объект рассматривается как временное решение, рассчитанное на период до следующей проверки прокуратуры, а также как возможность оказывать помощь большему количеству кошек. В настоящее время на попечении организации находится порядка 150 животных, большинство из которых размещены в новом арендованном помещении. Приют продолжает поиски недвижимости для приобретения в собственность», — пишет ИА «Текст» со ссылкой на руководителя приюта Галю Море. 

В 2023 году деятельность приюта подверглась прокурорской проверке в связи с расположением в подвальном помещении жилого дома, что противоречит действующему законодательству. С этого времени приют ведет активный поиск подходящего здания или земельного участка, соответствующего требованиям закона об ответственном обращении с животными. На приобретение нового помещения уже удалось собрать 8 млн рублей. Галя Море отметила, что процесс поиска затягивается из-за необходимости строго соблюдать все правовые нормы при ограниченных финансовых возможностях приюта.

Кроме того, уже несколько месяцев руководство приюта продолжает поиск нового помещения для второго проекта — котокафе, с целью расширения площади заведения. Однако реализация этих планов осложняется высокой стоимостью аренды и отказами со стороны собственников помещений, не желающих размещать у себя кошек.

