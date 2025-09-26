Пермский кошачий приют, который пытается закрыть прокуратура, нашел временное помещение

Пермский приют для кошек «Матроскин» арендовал дополнительное помещение, куда уже перевезена большая часть находящихся под его опекой животных. Оставшиеся кошки продолжают содержаться в прежнем помещении, расположенном в здании «Дом грузчика».
«Арендованный объект рассматривается как временное решение, рассчитанное на период до следующей проверки прокуратуры, а также как возможность оказывать помощь большему количеству кошек. В настоящее время на попечении организации находится порядка 150 животных, большинство из которых размещены в новом арендованном помещении. Приют продолжает поиски недвижимости для приобретения в собственность», — пишет ИА «Текст» со ссылкой на руководителя приюта Галю Море.
В 2023 году деятельность приюта подверглась прокурорской проверке в связи с расположением в подвальном помещении жилого дома, что противоречит действующему законодательству. С этого времени приют ведет активный поиск подходящего здания или земельного участка, соответствующего требованиям закона об ответственном обращении с животными. На приобретение нового помещения уже удалось собрать 8 млн рублей. Галя Море отметила, что процесс поиска затягивается из-за необходимости строго соблюдать все правовые нормы при ограниченных финансовых возможностях приюта.
Кроме того, уже несколько месяцев руководство приюта продолжает поиск нового помещения для второго проекта — котокафе, с целью расширения площади заведения. Однако реализация этих планов осложняется высокой стоимостью аренды и отказами со стороны собственников помещений, не желающих размещать у себя кошек.
