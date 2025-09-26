Путин удивился одному факту в сотрудничестве с Белоруссией

Президент РФ Владимир Путин дал положительную оценку экономическому сотрудничеству между Россией и Белоруссией. Об этом он рассказал на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.
«В целом, ситуация у нас очень хорошая в экономической сфере. Это что-то удивительное просто», — передает слова Путина РИА Новости. Он добавил, что объем взаимной торговли достиг показателя, превышающего 50 миллиардов долларов.
Президент России отметил, что, несмотря на уже сформированную значительную базу, товарооборот продолжает демонстрировать рост. По его словам, эта положительная динамика наблюдалась как по итогам прошлого года, так и в течение первого полугодия текущего.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.