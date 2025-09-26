Центральный райсуд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу на два месяца бывшего начальника отдела финансирования недвижимости Сбера Анатолия Скаленко, обвиняемого в получении взятки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Суд с учетом позиции прокурора избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. На срок два месяца, то есть до 26 ноября 2025 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Защита Скаленко ходатайствовала об избрании более мягкой меры пресечения, не связанной с полной изоляцией от общества. Сам обвиняемый вину не признал, заявив об оговоре.
Скаленко был задержан сотрудниками УФСБ по региону утром 26 сентября в своем коттедже. Бывшему банкиру предъявили обвинения в получении взятки. Предварительно, деньги в размере 1 млн рублей ему передал Алексей Вахатов, проходящий по делу о махинациях при строительстве «Увильды Парка». За это Скаленко должен был помочь бизнесмену получить кредит на сумму 1,5 млрд рублей.
Также, по версии следствия, Вахатов платил другим банковским клеркам: Роману Лихопуду и Оксане Малышко. Только сумма была в разы больше — около 13,7 млн рублей. Что известно о деле и фигурантах — читайте в материале URA.RU.
