28 июня 2025

Что известно о фигурантах дела о взятках банкирам при строительстве «Увильды Парка». Видео

Банкиры и директор проекта «Увильды Парк» отправились в СИЗО по делу о взятках
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексея Вахатова (справа), Романа Лихопуда (в центре) и Оксану Малышко (слева) отправили в СИЗО на два месяца
Алексея Вахатова (справа), Романа Лихопуда (в центре) и Оксану Малышко (слева) отправили в СИЗО на два месяца Фото:
новость из сюжета
Дело о взятках менеджерам Сбера за кредит на «Увильды Парк»

Центральный райсуд Челябинска 27 июня отправил в СИЗО троих фигурантов дела о взятках, выявленных при строительстве «Увильды Парка». В изоляции оказались руководитель проекта Алексей Вахатов, бывший начальник отдела Сбера Роман Лихопуд и кредитный менеджер банка Оксана Малышко. Что известно о фигурантах дела — в материале URA.RU.

Вторая «уголовка» для Алексея Вахатова

При установлении личности в суде было установлено, что Вахатову 46 лет (в июле исполнится 47). Он женат, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей. Ранее он был судим за мошенничество. В январе 2019 года был освобожден из мест лишения свободы условно-досрочно. По новому делу его обвиняют в даче взятки.

Ценный специалист Роман Лихопуд

Лихопуду в октябре исполнится 41 год. Ранее он работал исполнительным директором — начальником и менеджером отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости управления продаж корпоративным клиентам Сбера. За годы работы удостоился 14 наград от компании и администрации Челябинска.

Мужчина родился в Костанайской области Республики Казахстан. Разведен. Несовершеннолетний ребенок живет с бывшей женой. Лихопуда обвиняют в получении взяток от Вахатова.

Банковский клерк Оксана Малышко

Малышко работает кредитным менеджером в Сбере. Ей 52 года (в июле исполнится 53). Женщина разведена, имеет двоих детей (один из них несовершеннолетний). У Малышко есть высшее образование. В суде она заявила о наличии хронических заболеваний. Следствие считает, что она также получала деньги от Вахатова.

Непризнание вины

Лихопуда и Малышко обвиняют в получении взяток. По версии следствия, они получили от Вахатова 13,7 млн рублей. За это бывший и действующий сотрудники банка якобы помогли коммерсанту открыть кредит на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей для строительства гостиничного комплекса, а также скрыли негативные данные о взяткодателе и двух аффилированных с ним организациях. При этом никто из них не признал вины в инкриминируемых обвинениях.

Полиграф

По словам адвоката, представляющего Вахатова, Александра Урычева, его доверитель на протяжении четырех месяцев эпизодически ходил в ФСБ, общался с сотрудниками. Бизнесмен понимал, что к нему могут возникнуть вопросы. Чтобы развеять подозрения, он даже прошел полиграф. Результаты исследования были приобщены к делу.

Мера пресечения

Все заседания по избранию меры пресечения Вахатову, Лихопуду и Малышко закрыли от СМИ. На этом настоял следователь. По его словам, в суде должны были озвучить сведения, составляющие тайну следствия. Ходатайства были одинаковыми: следком просил отправить Вахатова, Лихопуда и Малышко в СИЗО. Суд удовлетворил эту просьбу. Обвиняемые пробудут в СИЗО до 26 августа. Адвокаты же готовятся к апелляции.

Посредники

Предварительно, Вахатов передавал взятки банкирам сам и через посредников. По факту посредничества также возбуждено уголовное дело. Выясняется, кто еще мог быть причастен к коррупции при строительстве объекта. 

Проект «Увильды Парк»

Строительство курорта на берегу озера Увильды (является памятником природы) стартовало в 2023 году. Планировалось разместить на берегу 11 домов, 230 апартаментов. Сегодня здания построены, в половине из них ведется внутренняя отделка. Что известно о курорте, строительством которого заинтересовались в ФСБ — в материале URA.RU.

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Центральный райсуд Челябинска 27 июня отправил в СИЗО троих фигурантов дела о взятках, выявленных при строительстве «Увильды Парка». В изоляции оказались руководитель проекта Алексей Вахатов, бывший начальник отдела Сбера Роман Лихопуд и кредитный менеджер банка Оксана Малышко. Что известно о фигурантах дела — в материале URA.RU. Вторая «уголовка» для Алексея Вахатова При установлении личности в суде было установлено, что Вахатову 46 лет (в июле исполнится 47). Он женат, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей. Ранее он был судим за мошенничество. В январе 2019 года был освобожден из мест лишения свободы условно-досрочно. По новому делу его обвиняют в даче взятки. Ценный специалист Роман Лихопуд Лихопуду в октябре исполнится 41 год. Ранее он работал исполнительным директором — начальником и менеджером отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости управления продаж корпоративным клиентам Сбера. За годы работы удостоился 14 наград от компании и администрации Челябинска. Мужчина родился в Костанайской области Республики Казахстан. Разведен. Несовершеннолетний ребенок живет с бывшей женой. Лихопуда обвиняют в получении взяток от Вахатова. Банковский клерк Оксана Малышко Малышко работает кредитным менеджером в Сбере. Ей 52 года (в июле исполнится 53). Женщина разведена, имеет двоих детей (один из них несовершеннолетний). У Малышко есть высшее образование. В суде она заявила о наличии хронических заболеваний. Следствие считает, что она также получала деньги от Вахатова. Непризнание вины Лихопуда и Малышко обвиняют в получении взяток. По версии следствия, они получили от Вахатова 13,7 млн рублей. За это бывший и действующий сотрудники банка якобы помогли коммерсанту открыть кредит на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей для строительства гостиничного комплекса, а также скрыли негативные данные о взяткодателе и двух аффилированных с ним организациях. При этом никто из них не признал вины в инкриминируемых обвинениях. Полиграф По словам адвоката, представляющего Вахатова, Александра Урычева, его доверитель на протяжении четырех месяцев эпизодически ходил в ФСБ, общался с сотрудниками. Бизнесмен понимал, что к нему могут возникнуть вопросы. Чтобы развеять подозрения, он даже прошел полиграф. Результаты исследования были приобщены к делу. Мера пресечения Все заседания по избранию меры пресечения Вахатову, Лихопуду и Малышко закрыли от СМИ. На этом настоял следователь. По его словам, в суде должны были озвучить сведения, составляющие тайну следствия. Ходатайства были одинаковыми: следком просил отправить Вахатова, Лихопуда и Малышко в СИЗО. Суд удовлетворил эту просьбу. Обвиняемые пробудут в СИЗО до 26 августа. Адвокаты же готовятся к апелляции. Посредники Предварительно, Вахатов передавал взятки банкирам сам и через посредников. По факту посредничества также возбуждено уголовное дело. Выясняется, кто еще мог быть причастен к коррупции при строительстве объекта.  Проект «Увильды Парк» Строительство курорта на берегу озера Увильды (является памятником природы) стартовало в 2023 году. Планировалось разместить на берегу 11 домов, 230 апартаментов. Сегодня здания построены, в половине из них ведется внутренняя отделка. Что известно о курорте, строительством которого заинтересовались в ФСБ — в материале URA.RU.
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