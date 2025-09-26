Кремль рассчитывает на восстановление поврежденных газопроводов «Северный поток» и допускает возможность их повторного запуска. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также выразил надежду на завершение расследования диверсии и раскрытие заказчиков теракта, произошедшего три года назад.
«Оставшаяся нитка „Северного потока“ технически готова к запуску в любой момент. Оставшаяся нитка есть, она может быть запущена в сию секунду. Возможно, наверняка, починить и взорванную нитку. Хотя она, находясь в поврежденном состоянии, постепенно приходит в негодность», — заявил Песков в разговоре с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.
В Кремле подчеркнули, что без ведома администрации экс-президента США Джо Байдена действия со стороны Украины по подрыву газопроводов были бы невозможны. «Что касается того, кто за этим стоит, — об этом говорит факт ареста подозреваемого. <...> Продолжает ли страдать немецкая экономика? Тоже очевидно, да, продолжает страдать», — добавил Песков. Он добавил, что Россия не имеет доступа к расследованию диверсий на «Северных потоках», хотя неоднократно выражала желание принять участие в следственных действиях.
Взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли осенью 2022 года. В результате повреждения большая часть инфраструктуры оказалась выведена из строя. Расследование инцидента ведут правоохранительные органы ряда европейских стран, однако детали остаются закрытыми для общественности и российских специалистов.
В ходе расследования террористического акта рассматривались различные версии, включая возможную вовлеченность экипажа яхты «Андромеда», а также бывшего главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного. Российские органы неоднократно направляли запросы с просьбой предоставить сведения о ходе следственных действий, однако на эти обращения официального ответа получено не было. По информации российского посольства в Стокгольме, не исключается, что иностранные партнеры могли рекомендовать шведским властям прекратить уделять внимание расследованию инцидента на газопроводах «Северный поток».
Украинские официальные лица отвергают какую-либо причастность к взрывам на газопроводах «Северный поток». Президент РФ Владимир Путин высказывал мнение о возможной причастности к произошедшему представителей так называемых «англосаксонских» государств, при этом предположения о роли Украины в данных событиях он называл необоснованными.
