В Московской области перезахоронили останки 44 советских воинов, погибших при обороне Москвы в годы Великой Отечественной войны. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.
«Это уникальная экспедиция с уникальным результатом, всего в России за год поднимают порядка 20 тысяч останков бойцов, по учету Министерства обороны РФ, из них не более 500 удается установить. Здесь вам повезло, настоящее поисковое везение, все 44 бойца установлены», — сказал представитель Минобороны Андрей Таранов.
Торжественно-траурная церемония прошла на территории воинского захоронения в селе Поречье, участие в ней приняли представители ведомства, органов власти, поисковых движений и молодежных организаций. Захоронение прошло при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области. В мероприятии приняли участие представители военно-патриотического движения «Юнармия», общественных объединений и поисковых отрядов региона.
Останки были обнаружены весной 2025 года на территории Можайского городского округа, где в годы войны находился полевой подвижный госпиталь 49-й воинской части 8-го кавалерийского корпуса. Установить личности героев удалось с помощью информационной системы «Память народа», основанной на архивных документах. В ходе церемонии бойцам отдали воинские почести, а их родственникам планируется передать найденные при раскопках личные вещи и посмертные медальоны.
