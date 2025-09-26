На Украине резко вырос госдолг

Государственный и гарантированный государством долг Украины за один месяц увеличился на 6,58 млрд долларов и достиг 192,71 млрд долларов к 31 июля, сообщило министерство финансов Украины. По данным ведомства, рост госдолга был значительно выше, чем в предыдущие месяцы.
«Внешний долг Украины из общей суммы госдолга в августе составил 75,34% — 5,989 трлн гривен, или $145,17 млрд. Внутренний долг страны достиг 24,66%, составив 1,961 трлн гривен, или $47,54 млрд», — говорится в отчете ведомства.
В сентябре депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что совокупный долг уже превышает 101% ВВП страны и может достичь 110% до конца года. Большинство выделяемых Украине средств представляют собой кредиты с отсрочкой платежа или низкими процентными ставками. Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отмечал, что без кредитования со стороны Запада Украина не сможет поддерживать свою экономику и исполнение госбюджета.
