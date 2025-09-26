На кинокритика Долина* завели уголовное дело

Срочная новость
В отношении кинокритика Антона Долина* (внесен в реестр иностранных агентов), покинувшего территорию России, возбуждено уголовное дело по факту уклонения от исполнения обязанностей, возложенных на него в связи со статусом иностранного агента. Не исключено, что в ближайшее время его объявят в розыск. Об этом информирует Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.
**Антон Долин внесен в реестр иностранных агентов
