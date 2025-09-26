Трамп объявил об урегулировании военного конфликта

Трамп заявил о договоренностях по урегулированию конфликта в секторе Газа
Трамп заявил, что сделка по Газе, похоже, достигнута
Трамп заявил, что сделка по Газе, похоже, достигнута Фото:

Глава Белого дома Дональд Трамп объявил о достижении новых договоренностей по урегулированию конфликта в секторе Газа. По его словам, США «близки к сделке».

«Сделка по Газе, похоже, достигнута. Мы близки к сделке по Газе. <…> Я думаю, что в рамках этой сделки мы вернем заложников, завершим войну», — сказал американский лидер. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее президент США заявил, что не допустит аннексии Израилем Западного берега реки Иордан. Трамп отметил, что недавно обсуждал этот вопрос с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Кроме того, по его словам, в ходе беседы стороны затронули ситуацию в секторе Газа. Глава Белого дома подчеркнул, что Израиль и движение ХАМАС находятся на финальной стадии переговоров о достижении соглашения, передает RT.

