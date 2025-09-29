Политолог раскрыла, почему многополярный мир близок к БРИКС и ШОС

Политолог отметила сходство идеи многополярного мира с БРИКС и ШОС
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эксперты Валдайского клуба вновь собираются, чтобы обсудить будущее всего мира
Эксперты Валдайского клуба вновь собираются, чтобы обсудить будущее всего мира Фото:

Модель БРИКС плюс наиболее близка к идее многополярного мира. Как сказала в интервью URA.RU декан факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Анастасия Лихачева, в обоих случаях речь идет о схожих процессах.

«То, в какой модели позиционирует себя БРИКС плюс, сильно созвучно с логикой объективных процессов, которые описывают наш мир: демографические и экономические процессы, темпы экономического роста, численность молодежи и так далее. Это вполне отражает определенные доминанты по разным категориям, по разным показателям», — отметила Лихачева.

По ее словам, «похожая история» и с ШОС. «Если мы посмотрим на инициативы, которые были выдвинуты на саммите ШОС в Тяньцзине, — это тоже очень похожие истории, в которых подчеркивается позитивная повестка: давайте содействовать развитию, давайте находить на это деньги, давайте не будем навязывать друг другу свое мнение и так далее», — пояснила эксперт.

В Сочи 29 января стартует ежегодное заседание «Валдайского клуба». Эксперты из разных стран планируют написать «инструкцию по применению» многополярного мира.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Модель БРИКС плюс наиболее близка к идее многополярного мира. Как сказала в интервью URA.RU декан факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Анастасия Лихачева, в обоих случаях речь идет о схожих процессах. «То, в какой модели позиционирует себя БРИКС плюс, сильно созвучно с логикой объективных процессов, которые описывают наш мир: демографические и экономические процессы, темпы экономического роста, численность молодежи и так далее. Это вполне отражает определенные доминанты по разным категориям, по разным показателям», — отметила Лихачева. По ее словам, «похожая история» и с ШОС. «Если мы посмотрим на инициативы, которые были выдвинуты на саммите ШОС в Тяньцзине, — это тоже очень похожие истории, в которых подчеркивается позитивная повестка: давайте содействовать развитию, давайте находить на это деньги, давайте не будем навязывать друг другу свое мнение и так далее», — пояснила эксперт. В Сочи 29 января стартует ежегодное заседание «Валдайского клуба». Эксперты из разных стран планируют написать «инструкцию по применению» многополярного мира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...