Эксперт «Валдая» Лихачева: доминанты будут даже при многополярности

Политолог «Валдая» Лихачева: доминанты будут даже при многополярности
Без стран-доминант не обойдется даже в многополярном мире. Об этом в интервью URA.RU сказала декан факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Анастасия Лихачева.

«Доминанта есть всегда. Это иллюзия, что в мире все страны равны. Они весьма условно равны по своему статусу суверенных государств. Но никто не исходит из того, что государства равны по своему экономическому потенциалу, по своим силовым возможностям — этим как раз они отличаются. Если какие-то страны или экономики в десятки, а иногда и в сотни раз превышают по своей мощи другие страны, говорить, что они влияют на мир одинаково, — это глупость», — считает эксперт.

В Сочи 29 января стартует ежегодное заседание «Валдайского клуба». Эксперты из разных стран планируют написать «инструкцию по применению» многополярного мира.

Без стран-доминант не обойдется даже в многополярном мире. Об этом в интервью URA.RU сказала декан факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Анастасия Лихачева. «Доминанта есть всегда. Это иллюзия, что в мире все страны равны. Они весьма условно равны по своему статусу суверенных государств. Но никто не исходит из того, что государства равны по своему экономическому потенциалу, по своим силовым возможностям — этим как раз они отличаются. Если какие-то страны или экономики в десятки, а иногда и в сотни раз превышают по своей мощи другие страны, говорить, что они влияют на мир одинаково, — это глупость», — считает эксперт. В Сочи 29 января стартует ежегодное заседание «Валдайского клуба». Эксперты из разных стран планируют написать «инструкцию по применению» многополярного мира.
