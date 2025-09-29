Эксперт «Валдая» Лихачева: доминанты будут даже при многополярности

Без стран-доминант не обойдется даже в многополярном мире. Об этом в интервью URA.RU сказала декан факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Анастасия Лихачева.
«Доминанта есть всегда. Это иллюзия, что в мире все страны равны. Они весьма условно равны по своему статусу суверенных государств. Но никто не исходит из того, что государства равны по своему экономическому потенциалу, по своим силовым возможностям — этим как раз они отличаются. Если какие-то страны или экономики в десятки, а иногда и в сотни раз превышают по своей мощи другие страны, говорить, что они влияют на мир одинаково, — это глупость», — считает эксперт.
В Сочи 29 января стартует ежегодное заседание «Валдайского клуба». Эксперты из разных стран планируют написать «инструкцию по применению» многополярного мира.
