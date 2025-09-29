Эксперт Лихачева: Европа стоит на пути к суициду

Курс Европы на милитаризацию, страшилки о потенциальной войне с Россией — это «дорога к суициду». Как отметила в интервью URA.RU декан факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Анастасия Лихачева, роль европейских стран в будущей мировой конфигурации будет «сползающей», поскольку страны ЕС постепенно утрачивают свои конкурентные преимущества.

«Роль стран ЕС в будущем мироустройстве будет сползающим с точки зрения совокупного потенциала. Я не вижу факторов, которые усиливали бы конкурентные преимущества Евросоюза. Попытка выстроить нормативное лидерство и быть светочем для всех, указывать, как надо жить, не особо работает. Есть сферы, в которых Европа занимала твердые позиции. Но эти позиции очень быстро утрачиваются — и репутационно, и экономически. То, что Европа делает курс на милитаризацию и попытку продать своим избирателям потенциальную войну с Россией, — это дорога к суициду», — убеждена эксперт.

В Сочи 29 января стартует ежегодное заседание «Валдайского клуба». Темой для обсуждения эксперты выбрали «Полицентричный мир: инструкция по применению».

