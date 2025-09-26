Киев готовит инсценировку атак на Румынию и Польшу с использованием подложных российских дронов, чтобы обвинить Россию и вызвать эскалацию конфликта с НАТО. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, подчеркнув близость Европы к началу Третьей мировой войны.
«Никогда в современности Европа не была столь близко к началу Третьей мировой войны», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она добавила, что ряд венгерских средств массовой информации распространили сведения о предполагаемых планах киевского руководства по организации провокаций на территории Румынии и Польши. По данным этих источников, целью акций является инсценировка атак с последующим обвинением России, что может быть использовано как формальный повод для эскалации конфликта между РФ и НАТО.
Утверждается, что план предусматривает использование отремонтированных российских беспилотников, которые будут оснащены боевыми частями и направлены на стратегические объекты альянса. Для осуществления этого на один из украинских полигонов якобы уже завезены соответствующие дроны, отремонтированные на львовском предприятии.
Возможной причиной подобных действий называется тяжелое положение ВСУ на фронте. Захарова сделала вывод, что в случае реализации этих планов ситуация может привести к беспрецедентной эскалации, вплоть до прямого военного столкновения между ядерными державами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.