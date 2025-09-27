Сезон отпусков закончился нехваткой бензина на АЗС

Когда вернется топливо

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Временное прекращение продажи бензина не коснулось крупных федеральных сетей, отметил Александр Фролов
Временное прекращение продажи бензина не коснулось крупных федеральных сетей, отметил Александр Фролов Фото:

Нехватка бензина на некоторых АЗС в регионах вызвана ажиотажем на фоне всплеска спроса на топливо в сезон отпусков. Марки АИ-92 и АИ-95 перестали продавать лишь на отдельных независимых заправках, для которых это стало невыгодно, но потребители начали паниковать, объяснил URA.RU заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Когда о «закрывшихся» заправках стали сообщать в сети, водители решили купить бензин впрок, что привело к сбоям поставок на другие станции, хотя нехватки топлива в регионах нет, отметил эксперт.

— Жители ряда регионов России столкнулись с нехваткой бензина и закрытием части автозаправок. Топлива марок АИ-92 и АИ-95 автовладельцам не хватило даже в крупных городах. Почему это произошло?

Летом оптовые цены на бензин растут из-за большого числа поездок на автомобилях в отпуска
Летом оптовые цены на бензин растут из-за большого числа поездок на автомобилях в отпуска
Фото:

-На топливном рынке гибридная система ценообразования. Формально она рыночная, потому что есть биржевые котировки, которые определяют оптовые цены. Но в реальности — частично регулируемая, потому что оптовые цены напрямую не транслируются в розницу. И, если стоимость в опте поднимается выше определенного уровня, владельцы заправок вынуждены продавать бензин в минус. Какое-то время они так делают, но это не может длиться бесконечно.

И, если такая ситуация сохраняется, приходится принимать одно из двух возможных решений — повысить цены или прекратить продажи.

Казалось бы, в чем проблема поднять цены. Но на практике это не всегда возможно — как раз из-за их частичного регулирования. Этот механизм опирается на договоренности между правительством и нефтяными компаниями, которые сдерживают рост стоимости топлива на своих АЗС в пределах годовой инфляции. Это касается марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельного топлива. И, если рядом с независимой заправкой находится точка федеральной сети, то она вынуждена ориентироваться на цены крупного оператора. 

 Благодаря этому механизму резкие скачки цен в рознице невозможны. Потребитель таким образом защищен от ситуаций, когда вдруг неожиданно бензин подорожал бы на 10-15 рублей за литр буквально за сутки.
Чашка кофе приносит АЗС больше прибыли, чем заправка полного бака бензина, говорит Александр Фролов
Чашка кофе приносит АЗС больше прибыли, чем заправка полного бака бензина, говорит Александр Фролов
Фото:

Если ориентироваться на биржевые котировки, цена литра должна быть примерно на 15 рублей выше, чтобы АЗС работали с привычной маржой. Или хотя бы на 10-12 — чтобы они продавали топливо «в ноль» с учетом транспортировки, хранения и налогов, которые тоже сказываются на стоимости.

— Почему биржевые котировки выросли?

— Сначала выросла биржевая стоимость 95-го бензина, следом через какое-то время — 92-го. Отчасти это связано с сезоном высокого спроса в период отпусков. В июле ситуация еще усложнилась, и автозаправочные станции стали по 92-му и 95-му ординарному, то есть не премиальному бензину работать в минус.

И первое время это было неприятно, но не критично. Потому что есть еще премиальный 95-й, есть 98-й и 100-1 бензины, которые по объемам продаж не очень велики, где-то 1-2% от общих продаж, но при этом дают хорошую маржинальность. Плюс дизельное топливо, которое хотя и не доминирует в структуре, позволило неплохо зарабатывать. А если развит сопутствующий бизнес, это облегчает ситуацию. Допустим, независимый игрок уходит в минус по бензину АИ-92 и АИ-95, но при этом держит цены и сохраняет трафик. Ведь важно не только число автомобилей, проезжающих через заправку, но и количество людей — водителей, пассажиров. И, если сопутствующие продажи развиты, то люди приезжали, АЗС заправляли их машины себе в убыток, но продавали кофе, может быть, даже две или три чашки. И это позволяло выйти в плюс, потому что один кофе дает больше прибыли, чем заправка полного бака бензина даже не в кризисных условиях.

В конце сентября ситуация еще несколько изменилась — добавились внеплановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов. Началось то, что называют тревожащим воздействием. На многих НПЗ ремонты не затронули перерабатывающие мощности и не повлияли на объемы производства. Но, когда оптовый покупатель или простой автомобилист видят новость, что на каком-то заводе начался пожар, в эти нюансы никто особо не вникает.

Многие поддаются панике и начинают делать запасы. А другие не паникуют, но тоже их делают, потому что уверены, что  скоро все раскупят, и котировки вырастут.
Услышав о нехватке бензина, водители сами подогрели ажиотаж, начав покупать его впрок
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Это тревожащее воздействие провоцирует всплеск активности на бирже. И спрос со стороны простых автомобилистов, которые, опасаясь нехватки, наполняют и полный бак, и цистерну, и канистры.

— И топливо на АЗС просто заканчивается?

— На АЗС топливо подвозят бензовозами с определенной частотой. Если вдруг бензин закончится раньше, эти машины не смогут моментально наполнить на нефтебазе и подъехать на заправку. И, если к вам прибегут испуганные водители, которые увидели новость, что где-то на других АЗС бензина уже нет, и купят по 40 литров вместо привычных для них 20, 70 — вместо обычных 40, да еще и канистры заполнят, то логистика нарушается. Потому что возник аномальный всплеск спроса. Владелец вывешивает объявление «бензина нет», звонит на нефтебазу и просит привезти топливо. И, пока топливо будут подвозить, пройдет несколько часов. За это время вашу заправку успеют сфотографировать, выложить в сеть и написать: «Смотрите, что происходит! Я ведь только сегодня был на этой заправке и заполнил свои 10 канистр!». Я, конечно, утрирую, но паника так и распространяется. Через пару часов бензин привезут, но фотографии уже в сети.

Часть независимых АЗС не закрылась, а временно перестала продавать 92-й и 95-й бензин, подчеркнул Фролов
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Telegram-каналы с большой аудиторией по миллиону человек пишут, что 350 заправок по стране закрылись. И объясняют это тем, что 92-й бензин подорожал до 73 рублей за литр. Но и то, и другое неправда. Во-первых, в оригинале этой новости говорилось про 350 станций, которые перестали продавать бензин — это не значит, что они закрылись, они могут продавать дизельное топливо, заряжать электромобили, продавать сжиженные углеводородные газы и метан. И кофе. А цена была указана за тонну бензина — более 73 тысяч рублей. В тонне бензина не тысяча литров, а более 1,3 тысячи. Но читатель, который не погружен в тему, не поймет, что автор допустил ошибку, и подумает, что цены взлетели.

Продление правительством запрета на экспорт бензина до конца года успокоит участников рынка, комментирует эксперт
Фото: Роман Наумов © URA.RU

— Почему нехватку бензина на АЗС ощутили в одних регионах более остро, чем в других? Это зависит от доли заправок крупных сетей?

— Во-первых, чтобы были понятны масштабы этого «чудовищного бедствия», 350 заправок, которые были упомянуты, — это всего лишь от 1% до 1,5% от всех АЗС в стране. Во-вторых, такие заправки, которые перестали продавать 92-й и 95-й бензин, есть по всей России, в том числе в Москве.

Часть регионов столкнулась с отсутствием бензина на отдельных заправках. Но об этих регионах узнали и сообщили в сети, и теперь это выглядит так, будто в этом регионе вообще нет топлива. Никто же не рассказывает про те 98-99% АЗС, которые, как продавали его, так и продают.

— Правительство планирует продлить запрет на экспорт бензина и вводит ограничения на вывоз дизтоплива до конца года. Как это поможет стабилизировать ситуацию?

— Это должно снизить напряженность на рынке, и оказать влияние на настроения. Это не про объемы, а про успокоение участников рынка, которые волнуются, что топлива не хватит. И в первую очередь биржу, мелкий опт. Другого способа это сделать так четко и ясно нет.

На самом деле было бы странно, если бы наши нефтяники взяли и вывезли весь бензин за рубеж, оставив свои же заправки в России без него. Это просто невозможно.

Производство дизельного топлива в РФ вдвое превышает потребление, сказал Фролов
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

А дизельного топлива в России вообще производят в два раза больше, чем потребляет внутренний рынок. Но на всякий случай власти сообщают, что не надо бежать и делать запасы. Вряд ли запрет на его вывоз продлится долго, потому что просто нет столько емкостей, чтобы хранить те объемы, которые производят в России. 

Скорее всего две-три недели он продлится, и ближе к концу октября начнут вводить послабления. Но это по дизельному топливу, а запрет на экспорт бензина, наверняка, будет действовать до конца года, а может, его продлят и на всю зиму.

И в итоге в краткосрочной перспективе это благоприятно скажется на внутреннем рынке. Как и то, что начинается сезон низкого спроса, и массовые поездки на авто в отпуска заканчиваются. К концу октября биржевые котировки, скорее всего, пойдут вниз.

— Как будет складываться ситуация дальше?

— В средне- и долгосрочной перспективе она будет зависеть от того, как будет продолжаться устранение узких мест в логистике, которым государство в последнее время довольно успешно занимается. Логистические проблемы появились после февраля 2023 года, когда Евросоюз ввел эмбарго на российские нефтепродукты. Нам пришлось перенаправлять экспортные потоки на другие рынки и загружать другие транспортные мощности внутри страны. И возникли узкие места, проблемы с которыми обостряется в период резкого роста спроса на внутреннем рынке, когда кратно возрастает потребление в отдельных регионах. Например, на юге страны летом, куда люди едут на личном транспорте и там почему-то предпочитают его заправлять. Потребление там в туристический сезон возрастает кратно, и сроки доставки топлива увеличиваются. Это требует новой инфраструктуры, подвижного состава, и государство в этом направлении работает с 2023 года.

Надо отметить, что проблем в рознице в этом году меньше, чем было в 2023-м. Это значит, что уроки учтены, и те меры, которые были приняты с того времени, частично сработали. И в этом плане нужно отдать должное государству. Но пока их недостаточно, чтобы полностью парировать риски, которые возникают в оптовом и мелкооптовом сегменте. Но есть вопросы, которые даже технически нельзя решить быстро. Новые нефтебазы, трубопроводы, железные дороги и другие объекты не построишь в один момент, это требует времени. Но важно продолжать это делать.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Нехватка бензина на некоторых АЗС в регионах вызвана ажиотажем на фоне всплеска спроса на топливо в сезон отпусков. Марки АИ-92 и АИ-95 перестали продавать лишь на отдельных независимых заправках, для которых это стало невыгодно, но потребители начали паниковать, объяснил URA.RU заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Когда о «закрывшихся» заправках стали сообщать в сети, водители решили купить бензин впрок, что привело к сбоям поставок на другие станции, хотя нехватки топлива в регионах нет, отметил эксперт. — Жители ряда регионов России столкнулись с нехваткой бензина и закрытием части автозаправок. Топлива марок АИ-92 и АИ-95 автовладельцам не хватило даже в крупных городах. Почему это произошло? -На топливном рынке гибридная система ценообразования. Формально она рыночная, потому что есть биржевые котировки, которые определяют оптовые цены. Но в реальности — частично регулируемая, потому что оптовые цены напрямую не транслируются в розницу. И, если стоимость в опте поднимается выше определенного уровня, владельцы заправок вынуждены продавать бензин в минус. Какое-то время они так делают, но это не может длиться бесконечно. Казалось бы, в чем проблема поднять цены. Но на практике это не всегда возможно — как раз из-за их частичного регулирования. Этот механизм опирается на договоренности между правительством и нефтяными компаниями, которые сдерживают рост стоимости топлива на своих АЗС в пределах годовой инфляции. Это касается марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельного топлива. И, если рядом с независимой заправкой находится точка федеральной сети, то она вынуждена ориентироваться на цены крупного оператора. Если ориентироваться на биржевые котировки, цена литра должна быть примерно на 15 рублей выше, чтобы АЗС работали с привычной маржой. Или хотя бы на 10-12 — чтобы они продавали топливо «в ноль» с учетом транспортировки, хранения и налогов, которые тоже сказываются на стоимости. — Почему биржевые котировки выросли? — Сначала выросла биржевая стоимость 95-го бензина, следом через какое-то время — 92-го. Отчасти это связано с сезоном высокого спроса в период отпусков. В июле ситуация еще усложнилась, и автозаправочные станции стали по 92-му и 95-му ординарному, то есть не премиальному бензину работать в минус. И первое время это было неприятно, но не критично. Потому что есть еще премиальный 95-й, есть 98-й и 100-1 бензины, которые по объемам продаж не очень велики, где-то 1-2% от общих продаж, но при этом дают хорошую маржинальность. Плюс дизельное топливо, которое хотя и не доминирует в структуре, позволило неплохо зарабатывать. А если развит сопутствующий бизнес, это облегчает ситуацию. Допустим, независимый игрок уходит в минус по бензину АИ-92 и АИ-95, но при этом держит цены и сохраняет трафик. Ведь важно не только число автомобилей, проезжающих через заправку, но и количество людей — водителей, пассажиров. И, если сопутствующие продажи развиты, то люди приезжали, АЗС заправляли их машины себе в убыток, но продавали кофе, может быть, даже две или три чашки. И это позволяло выйти в плюс, потому что один кофе дает больше прибыли, чем заправка полного бака бензина даже не в кризисных условиях. В конце сентября ситуация еще несколько изменилась — добавились внеплановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов. Началось то, что называют тревожащим воздействием. На многих НПЗ ремонты не затронули перерабатывающие мощности и не повлияли на объемы производства. Но, когда оптовый покупатель или простой автомобилист видят новость, что на каком-то заводе начался пожар, в эти нюансы никто особо не вникает. Это тревожащее воздействие провоцирует всплеск активности на бирже. И спрос со стороны простых автомобилистов, которые, опасаясь нехватки, наполняют и полный бак, и цистерну, и канистры. — И топливо на АЗС просто заканчивается? — На АЗС топливо подвозят бензовозами с определенной частотой. Если вдруг бензин закончится раньше, эти машины не смогут моментально наполнить на нефтебазе и подъехать на заправку. И, если к вам прибегут испуганные водители, которые увидели новость, что где-то на других АЗС бензина уже нет, и купят по 40 литров вместо привычных для них 20, 70 — вместо обычных 40, да еще и канистры заполнят, то логистика нарушается. Потому что возник аномальный всплеск спроса. Владелец вывешивает объявление «бензина нет», звонит на нефтебазу и просит привезти топливо. И, пока топливо будут подвозить, пройдет несколько часов. За это время вашу заправку успеют сфотографировать, выложить в сеть и написать: «Смотрите, что происходит! Я ведь только сегодня был на этой заправке и заполнил свои 10 канистр!». Я, конечно, утрирую, но паника так и распространяется. Через пару часов бензин привезут, но фотографии уже в сети. Telegram-каналы с большой аудиторией по миллиону человек пишут, что 350 заправок по стране закрылись. И объясняют это тем, что 92-й бензин подорожал до 73 рублей за литр. Но и то, и другое неправда. Во-первых, в оригинале этой новости говорилось про 350 станций, которые перестали продавать бензин — это не значит, что они закрылись, они могут продавать дизельное топливо, заряжать электромобили, продавать сжиженные углеводородные газы и метан. И кофе. А цена была указана за тонну бензина — более 73 тысяч рублей. В тонне бензина не тысяча литров, а более 1,3 тысячи. Но читатель, который не погружен в тему, не поймет, что автор допустил ошибку, и подумает, что цены взлетели. — Почему нехватку бензина на АЗС ощутили в одних регионах более остро, чем в других? Это зависит от доли заправок крупных сетей? — Во-первых, чтобы были понятны масштабы этого «чудовищного бедствия», 350 заправок, которые были упомянуты, — это всего лишь от 1% до 1,5% от всех АЗС в стране. Во-вторых, такие заправки, которые перестали продавать 92-й и 95-й бензин, есть по всей России, в том числе в Москве. Часть регионов столкнулась с отсутствием бензина на отдельных заправках. Но об этих регионах узнали и сообщили в сети, и теперь это выглядит так, будто в этом регионе вообще нет топлива. Никто же не рассказывает про те 98-99% АЗС, которые, как продавали его, так и продают. — Правительство планирует продлить запрет на экспорт бензина и вводит ограничения на вывоз дизтоплива до конца года. Как это поможет стабилизировать ситуацию? — Это должно снизить напряженность на рынке, и оказать влияние на настроения. Это не про объемы, а про успокоение участников рынка, которые волнуются, что топлива не хватит. И в первую очередь биржу, мелкий опт. Другого способа это сделать так четко и ясно нет. На самом деле было бы странно, если бы наши нефтяники взяли и вывезли весь бензин за рубеж, оставив свои же заправки в России без него. Это просто невозможно. А дизельного топлива в России вообще производят в два раза больше, чем потребляет внутренний рынок. Но на всякий случай власти сообщают, что не надо бежать и делать запасы. Вряд ли запрет на его вывоз продлится долго, потому что просто нет столько емкостей, чтобы хранить те объемы, которые производят в России. И в итоге в краткосрочной перспективе это благоприятно скажется на внутреннем рынке. Как и то, что начинается сезон низкого спроса, и массовые поездки на авто в отпуска заканчиваются. К концу октября биржевые котировки, скорее всего, пойдут вниз. — Как будет складываться ситуация дальше? — В средне- и долгосрочной перспективе она будет зависеть от того, как будет продолжаться устранение узких мест в логистике, которым государство в последнее время довольно успешно занимается. Логистические проблемы появились после февраля 2023 года, когда Евросоюз ввел эмбарго на российские нефтепродукты. Нам пришлось перенаправлять экспортные потоки на другие рынки и загружать другие транспортные мощности внутри страны. И возникли узкие места, проблемы с которыми обостряется в период резкого роста спроса на внутреннем рынке, когда кратно возрастает потребление в отдельных регионах. Например, на юге страны летом, куда люди едут на личном транспорте и там почему-то предпочитают его заправлять. Потребление там в туристический сезон возрастает кратно, и сроки доставки топлива увеличиваются. Это требует новой инфраструктуры, подвижного состава, и государство в этом направлении работает с 2023 года. Надо отметить, что проблем в рознице в этом году меньше, чем было в 2023-м. Это значит, что уроки учтены, и те меры, которые были приняты с того времени, частично сработали. И в этом плане нужно отдать должное государству. Но пока их недостаточно, чтобы полностью парировать риски, которые возникают в оптовом и мелкооптовом сегменте. Но есть вопросы, которые даже технически нельзя решить быстро. Новые нефтебазы, трубопроводы, железные дороги и другие объекты не построишь в один момент, это требует времени. Но важно продолжать это делать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...