Сезон отпусков закончился нехваткой бензина на АЗС

Нехватка бензина на некоторых АЗС в регионах вызвана ажиотажем на фоне всплеска спроса на топливо в сезон отпусков. Марки АИ-92 и АИ-95 перестали продавать лишь на отдельных независимых заправках, для которых это стало невыгодно, но потребители начали паниковать, объяснил URA.RU заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Когда о «закрывшихся» заправках стали сообщать в сети, водители решили купить бензин впрок, что привело к сбоям поставок на другие станции, хотя нехватки топлива в регионах нет, отметил эксперт.
— Жители ряда регионов России столкнулись с нехваткой бензина и закрытием части автозаправок. Топлива марок АИ-92 и АИ-95 автовладельцам не хватило даже в крупных городах. Почему это произошло?
-На топливном рынке гибридная система ценообразования. Формально она рыночная, потому что есть биржевые котировки, которые определяют оптовые цены. Но в реальности — частично регулируемая, потому что оптовые цены напрямую не транслируются в розницу. И, если стоимость в опте поднимается выше определенного уровня, владельцы заправок вынуждены продавать бензин в минус. Какое-то время они так делают, но это не может длиться бесконечно.
И, если такая ситуация сохраняется, приходится принимать одно из двух возможных решений — повысить цены или прекратить продажи.
Казалось бы, в чем проблема поднять цены. Но на практике это не всегда возможно — как раз из-за их частичного регулирования. Этот механизм опирается на договоренности между правительством и нефтяными компаниями, которые сдерживают рост стоимости топлива на своих АЗС в пределах годовой инфляции. Это касается марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельного топлива. И, если рядом с независимой заправкой находится точка федеральной сети, то она вынуждена ориентироваться на цены крупного оператора.
Благодаря этому механизму резкие скачки цен в рознице невозможны. Потребитель таким образом защищен от ситуаций, когда вдруг неожиданно бензин подорожал бы на 10-15 рублей за литр буквально за сутки.
Если ориентироваться на биржевые котировки, цена литра должна быть примерно на 15 рублей выше, чтобы АЗС работали с привычной маржой. Или хотя бы на 10-12 — чтобы они продавали топливо «в ноль» с учетом транспортировки, хранения и налогов, которые тоже сказываются на стоимости.
— Почему биржевые котировки выросли?
— Сначала выросла биржевая стоимость 95-го бензина, следом через какое-то время — 92-го. Отчасти это связано с сезоном высокого спроса в период отпусков. В июле ситуация еще усложнилась, и автозаправочные станции стали по 92-му и 95-му ординарному, то есть не премиальному бензину работать в минус.
И первое время это было неприятно, но не критично. Потому что есть еще премиальный 95-й, есть 98-й и 100-1 бензины, которые по объемам продаж не очень велики, где-то 1-2% от общих продаж, но при этом дают хорошую маржинальность. Плюс дизельное топливо, которое хотя и не доминирует в структуре, позволило неплохо зарабатывать. А если развит сопутствующий бизнес, это облегчает ситуацию. Допустим, независимый игрок уходит в минус по бензину АИ-92 и АИ-95, но при этом держит цены и сохраняет трафик. Ведь важно не только число автомобилей, проезжающих через заправку, но и количество людей — водителей, пассажиров. И, если сопутствующие продажи развиты, то люди приезжали, АЗС заправляли их машины себе в убыток, но продавали кофе, может быть, даже две или три чашки. И это позволяло выйти в плюс, потому что один кофе дает больше прибыли, чем заправка полного бака бензина даже не в кризисных условиях.
В конце сентября ситуация еще несколько изменилась — добавились внеплановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов. Началось то, что называют тревожащим воздействием. На многих НПЗ ремонты не затронули перерабатывающие мощности и не повлияли на объемы производства. Но, когда оптовый покупатель или простой автомобилист видят новость, что на каком-то заводе начался пожар, в эти нюансы никто особо не вникает.
Многие поддаются панике и начинают делать запасы. А другие не паникуют, но тоже их делают, потому что уверены, что скоро все раскупят, и котировки вырастут.
Это тревожащее воздействие провоцирует всплеск активности на бирже. И спрос со стороны простых автомобилистов, которые, опасаясь нехватки, наполняют и полный бак, и цистерну, и канистры.
— И топливо на АЗС просто заканчивается?
— На АЗС топливо подвозят бензовозами с определенной частотой. Если вдруг бензин закончится раньше, эти машины не смогут моментально наполнить на нефтебазе и подъехать на заправку. И, если к вам прибегут испуганные водители, которые увидели новость, что где-то на других АЗС бензина уже нет, и купят по 40 литров вместо привычных для них 20, 70 — вместо обычных 40, да еще и канистры заполнят, то логистика нарушается. Потому что возник аномальный всплеск спроса. Владелец вывешивает объявление «бензина нет», звонит на нефтебазу и просит привезти топливо. И, пока топливо будут подвозить, пройдет несколько часов. За это время вашу заправку успеют сфотографировать, выложить в сеть и написать: «Смотрите, что происходит! Я ведь только сегодня был на этой заправке и заполнил свои 10 канистр!». Я, конечно, утрирую, но паника так и распространяется. Через пару часов бензин привезут, но фотографии уже в сети.
Telegram-каналы с большой аудиторией по миллиону человек пишут, что 350 заправок по стране закрылись. И объясняют это тем, что 92-й бензин подорожал до 73 рублей за литр. Но и то, и другое неправда. Во-первых, в оригинале этой новости говорилось про 350 станций, которые перестали продавать бензин — это не значит, что они закрылись, они могут продавать дизельное топливо, заряжать электромобили, продавать сжиженные углеводородные газы и метан. И кофе. А цена была указана за тонну бензина — более 73 тысяч рублей. В тонне бензина не тысяча литров, а более 1,3 тысячи. Но читатель, который не погружен в тему, не поймет, что автор допустил ошибку, и подумает, что цены взлетели.
— Почему нехватку бензина на АЗС ощутили в одних регионах более остро, чем в других? Это зависит от доли заправок крупных сетей?
— Во-первых, чтобы были понятны масштабы этого «чудовищного бедствия», 350 заправок, которые были упомянуты, — это всего лишь от 1% до 1,5% от всех АЗС в стране. Во-вторых, такие заправки, которые перестали продавать 92-й и 95-й бензин, есть по всей России, в том числе в Москве.
Часть регионов столкнулась с отсутствием бензина на отдельных заправках. Но об этих регионах узнали и сообщили в сети, и теперь это выглядит так, будто в этом регионе вообще нет топлива. Никто же не рассказывает про те 98-99% АЗС, которые, как продавали его, так и продают.
— Правительство планирует продлить запрет на экспорт бензина и вводит ограничения на вывоз дизтоплива до конца года. Как это поможет стабилизировать ситуацию?
— Это должно снизить напряженность на рынке, и оказать влияние на настроения. Это не про объемы, а про успокоение участников рынка, которые волнуются, что топлива не хватит. И в первую очередь биржу, мелкий опт. Другого способа это сделать так четко и ясно нет.
На самом деле было бы странно, если бы наши нефтяники взяли и вывезли весь бензин за рубеж, оставив свои же заправки в России без него. Это просто невозможно.
А дизельного топлива в России вообще производят в два раза больше, чем потребляет внутренний рынок. Но на всякий случай власти сообщают, что не надо бежать и делать запасы. Вряд ли запрет на его вывоз продлится долго, потому что просто нет столько емкостей, чтобы хранить те объемы, которые производят в России.
Скорее всего две-три недели он продлится, и ближе к концу октября начнут вводить послабления. Но это по дизельному топливу, а запрет на экспорт бензина, наверняка, будет действовать до конца года, а может, его продлят и на всю зиму.
И в итоге в краткосрочной перспективе это благоприятно скажется на внутреннем рынке. Как и то, что начинается сезон низкого спроса, и массовые поездки на авто в отпуска заканчиваются. К концу октября биржевые котировки, скорее всего, пойдут вниз.
— Как будет складываться ситуация дальше?
— В средне- и долгосрочной перспективе она будет зависеть от того, как будет продолжаться устранение узких мест в логистике, которым государство в последнее время довольно успешно занимается. Логистические проблемы появились после февраля 2023 года, когда Евросоюз ввел эмбарго на российские нефтепродукты. Нам пришлось перенаправлять экспортные потоки на другие рынки и загружать другие транспортные мощности внутри страны. И возникли узкие места, проблемы с которыми обостряется в период резкого роста спроса на внутреннем рынке, когда кратно возрастает потребление в отдельных регионах. Например, на юге страны летом, куда люди едут на личном транспорте и там почему-то предпочитают его заправлять. Потребление там в туристический сезон возрастает кратно, и сроки доставки топлива увеличиваются. Это требует новой инфраструктуры, подвижного состава, и государство в этом направлении работает с 2023 года.
Надо отметить, что проблем в рознице в этом году меньше, чем было в 2023-м. Это значит, что уроки учтены, и те меры, которые были приняты с того времени, частично сработали. И в этом плане нужно отдать должное государству. Но пока их недостаточно, чтобы полностью парировать риски, которые возникают в оптовом и мелкооптовом сегменте. Но есть вопросы, которые даже технически нельзя решить быстро. Новые нефтебазы, трубопроводы, железные дороги и другие объекты не построишь в один момент, это требует времени. Но важно продолжать это делать.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.