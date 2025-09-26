Наследство умершего брата главы ММК Рашникова перешло под контроль ИК «Профит»

«Инвестиционная компания „Профит“», до апреля 2018 года принадлежавшая брату главы ММК Виктора Рашникова, Сергею, полностью перешла под контроль совладельцев бизнеса. Управляющий Павел Стешенцев, заведующий финансами обанкроченного сына экс-губернатора Бориса Дубровского, Александра, сообщил, что компания выкупила актив, воспользовавшись преимущественным правом.
«Лот № 1: пакет акций АО „ИК „Профит““ в размере 25%. Покупатель: АО „ИК „Профит““», — заявил в сообщении Стешенцев. Объявление он разместил на сайте «Федресурса».
За выкупленное имущество компания заплатила 45,5 млн рублей. В результате контроль перешел к акционерам предприятия. Акции фирма получила после того, как в августе был объявлен другой победитель торгов — «Версаль Трейдинг», купивший бизнес через посредника, компанию «Электронный Брокер».
Стоимость покупки могла быть и ниже. Летом 2024 года пакет акций продавался за 216,251 млн рублей. Претендентов на покупку не было, и на торгах Стешенцев объявил о поэтапном снижении стоимости. За 15 минут до очередного сокращения цены до уровня в 36,291 млн рублей 13 августа участник аукциона подал заявку, выразив намерение приобрести актив за 45,5 млн рублей, что и было сделано. Иных желающих не появилось, и сделка состоялась.
Компания имеет сеть заправок на юге области, есть подразделения в Усть-Лабинске (Краснодарский край) и Астрахани. Пакет весной 2018 года Сергей Рашников продал Дубровскому-младшему, а тот, еще до своего банкротства, в июле 2020 года, подарил бизнес сестре Анне. В конечном итоге доля оказалась в руках третьего лица, будучи проданной за 210 млн рублей. В августе 2023 года Стешенцев добился в челябинском арбитраже отмены сделки, а Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд решение первой инстанции в ноябре того же года подтвердил.
Банкротом сын экс-губернатора стал в январе 2022 года. Изначальный долг перед кредиторами составлял 274 млн рублей. Часть обязательств возникла в связи с признанием несостоятельной семейной фирмы Дубровских ПО «Монтажник». Представители семьи с прессой не взаимодействуют, на ММК судебные споры между Дубровскими и Рашниковыми не комментируют.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!