Наследство брата главы ММК Рашникова за день подешевело на 10 миллионов рублей

За день наследство брата председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова, Сергея, в Магнитогорске (Челябинская область) подешевело на 10 млн рублей. Активы ИК «Профит» теперь продаются за 81,656 млн рублей против 90,729 млн рублей накануне. Первоначальная цена составляла 216 млн рублей. Они реализуются в рамках банкротства сына экс-губернатора Бориса Дубровского, Александра.
«График снижения цены и приема заявок. Стоимость: с 26 до 29 июля — 90,729 млн рублей, с 29 июля до 1 августа — 81,656 млн рублей», — отмечено на площадке проведения аукциона.
Попытки реализовать имущество начались год назад. Однако желающих приобрести актив не нашлось, и стоимость несколько раз снижали. После февральской попытки новые торги в апреле начались с суммы на 20 млн рублей дешевле, но снова безуспешно. В мае и июне стартовали очередные аукционы. Первоначальная цена в ходе летней продажи составляла 181,458 млн рублей. С тех пор она каждые три дня снижалась на 10 млн рублей.
«Профит» имеет сеть автозаправок на юге региона и принадлежала Сергею Рашникову, который в 2018 году продал четверть акций Дубровскому-младшему. После смерти Сергея Рашникова его жена и дочери пытались отменить сделку, но все суды проиграли. В январе 2022 года Александр Дубровский был признан банкротом. Сумма его долгов перед кредиторами превышает один миллиард рублей. С торгов уже проданы его квартира, гараж и машина. Теперь пытаются продать акции «Профита».
Обанкрочена также семейная фирма Дубровских, компания «Монтажник». Борис Дубровский был признан банкротом, но теперь все его долги погашены. Представители Дубровских со СМИ не общаются, на ММК судебные разбирательства между семьями не комментируют.
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