Украинский дрон атаковал подростка на мотоцикле в Курской области

В деревне Золотаревка Рыльского района Курской области вражеский беспилотник атаковал движущийся мотоцикл. В результате удара ранения получил 15-летний подросток. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.
«Сегодня вечером в деревне Золотаревка Рыльского района вражеский дрон атаковал движущийся мотоцикл. В результате удара ранен 15-летний подросток», — написал Хинштейн. Его сообщение опубликовано в личном telegram-канале.
Губернатор также добавил, что у подростка диагностированы слепые осколочные ранения головы, грудной клетки, живота, левой руки и обеих ног, а также закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Пострадавшему была оказана первичная медицинская помощь. В ближайшее время его транспортируют в Курскую областную больницу на машине скорой помощи.
Ранее на окраине села Репяховка Краснояружского района Белгородской области при взрыве украинского боеприпаса погиб мирный житель. Житель села скончался на месте от полученных травм. Об инциденте сообщил глава региона Вячеслав Гладков, который выразил родным и близким погибшего соболезнования.
