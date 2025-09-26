Мирный житель подорвался на боеприпасе ВСУ в Белгородской области

Мирный житель погиб на окраине села Репяховка Краснояружского района Белгородской области при взрыве украинского боеприпаса. Об инциденте сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«На окраине села Репяховка Краснояружского района в результате детонации боеприпаса погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — сказал Гладков. Его сообщение опубликовано в его личном telegram-канале. Кроме того, губернатор Белгородской области выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее стало известно, что российские средства ПВО в период с 14:00 до 17:00 по московскому времени 26 сентября успешно уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа. Инциденты зафиксированы над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом сообщили в Минобороны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.