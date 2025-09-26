Мирный житель подорвался на боеприпасе ВСУ в Белгородской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина скончался на месте от полученных травм
Мужчина скончался на месте от полученных травм Фото:

Мирный житель погиб на окраине села Репяховка Краснояружского района Белгородской области при взрыве украинского боеприпаса. Об инциденте сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«На окраине села Репяховка Краснояружского района в результате детонации боеприпаса погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — сказал Гладков. Его сообщение опубликовано в его личном telegram-канале. Кроме того, губернатор Белгородской области выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее стало известно, что российские средства ПВО в период с 14:00 до 17:00 по московскому времени 26 сентября успешно уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа. Инциденты зафиксированы над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом сообщили в Минобороны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мирный житель погиб на окраине села Репяховка Краснояружского района Белгородской области при взрыве украинского боеприпаса. Об инциденте сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «На окраине села Репяховка Краснояружского района в результате детонации боеприпаса погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — сказал Гладков. Его сообщение опубликовано в его личном telegram-канале. Кроме того, губернатор Белгородской области выразил соболезнования родным и близким погибшего. Ранее стало известно, что российские средства ПВО в период с 14:00 до 17:00 по московскому времени 26 сентября успешно уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа. Инциденты зафиксированы над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом сообщили в Минобороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...