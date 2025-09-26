Экс-замглавы Нижнего Новгорода арестован по подозрению в получении крупной взятки

Бывший первый заместитель главы Нижнего Новгорода Илья Штокман арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Мера пресечения избрана сроком на два месяца.
«Штокман арестован на два месяца по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — уточнил источник РИА Новости в силовых ведомствах. Как пишет издание, речь идет о взятке в миллионы рублей.
Штокман занимал должность первого заместителя главы Нижнего Новгорода с декабря 2020 года. Официально он покинул пост месяц назад, при этом с 2022 года добровольно ушел на службу в зоне СВО.
По сведениям telegram-канала «Полковник Трифонов», задержание произошло в Сочи. Штокман служил начальником психологической службы полка.
Илья Штокман с 2022 года фактически не исполнял свои обязанности первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода. О его задержании в Краснодарском крае ранее сообщила пресс-служба администрации города.
