26 сентября 2025

Экс-замглавы Нижнего Новгорода арестован по подозрению в получении крупной взятки

Бывшего замглавы Нижнего Новгорода Штокмана арестовали за взятку
Экс-чиновника арестовали на два месяца
Бывший первый заместитель главы Нижнего Новгорода Илья Штокман арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Мера пресечения избрана сроком на два месяца.

«Штокман арестован на два месяца по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — уточнил источник РИА Новости в силовых ведомствах. Как пишет издание, речь идет о взятке в миллионы рублей.

Штокман занимал должность первого заместителя главы Нижнего Новгорода с декабря 2020 года. Официально он покинул пост месяц назад, при этом с 2022 года добровольно ушел на службу в зоне СВО.

По сведениям telegram-канала «Полковник Трифонов», задержание произошло в Сочи. Штокман служил начальником психологической службы полка.

Илья Штокман с 2022 года фактически не исполнял свои обязанности первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода. О его задержании в Краснодарском крае ранее сообщила пресс-служба администрации города.

