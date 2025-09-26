26 сентября 2025

«Автомобилист» принес второй проигрыш подряд в матче КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» проиграл «Локомотиву» в выездном матче
«Автомобилист» уступил «Локомотиву» в овертайме
ХК «Автомобилист» (Екатеринбург) проиграл «Локомотиву» (Ярославль) в овертайме матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу соперника.

Основное время завершилось вничью — 2:2. Авторами шайб у ярославцев стали Александр Радулов (22-я минута) и Егор Сурин (50). У «шоферов» отличились Алексей Бывальцев (43) и Роман Горбунов (57).

«Автомобилист», имея в активе девять баллов, по итогам матча занимает пятую строчку в таблице Восточной конференции. 29 сентября «шоферы» сыграют дома с казанским «Ак Барсом».

Ранее свердловских хоккеистов разгромил «аутсайдер» КХЛ. Матч с нижнекамским «Нефтехимиком» завершилась со счетом 1:4.

