Госслужащим три года подряд будут повышать зарплаты выше инфляции

Индексацию учтут в прогнозе социально-экономического развития
Заработные платы сотрудников федеральных государственных учреждений России в 2026–2028 годах будут индексироваться темпами, опережающими рост потребительских цен. Соответствующие предложения содержатся в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

«В связи с повышением МРОТ опережающими темпами, а также с учетом необходимости кадрового обеспечения отраслей бюджетной сферы и во избежание диспропорций в оплате квалифицированных специалистов, не относящихся к „указным“ категориям работников. В 2026–2028 годах планируется осуществлять индексацию зарплаты сотрудников федеральных госучреждений с опережающим ростом по сравнению с индексом потребительских цен», — процитировало документ ТАСС.

Как сообщало URA.RU ранее, с 1 января 2026 года в России минимальный размер оплаты труда вырастет до 27 093 рубля, что на 20% больше текущего уровня. Это повышение затронет миллионы россиян и приведет к росту не только зарплат, но и социальных выплат, включая больничные и декретные.

