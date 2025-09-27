Экс-глава ВСК Белков пытался уйти от правосудия на СВО, но у него не получилось

Экс-глава ВСК Белков заключил контракт с Минобороны, но на СВО его не отпустили
Обвиняемый в превышении полномочий Белков пытался заключить контракт с Минобороны, но суд его не пустил на СВО
Обвиняемый в превышении полномочий Белков пытался заключить контракт с Минобороны, но суд его не пустил на СВО Фото:
Бывший руководитель Военно-строительной компании Андрей Белков, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, заключил контракт с Министерством обороны РФ на участие в спецоперации на Украине. Однако следствие и суд отказались отпускать Белкова для прохождения службы и продлили ему меру пресечения до 11 января 2026 года.

«Белков заключил контракт с Министерством обороны о призыве его в зону СВО, однако суд хотя и учел данные о личности подсудимого, но меру пресечения ему продлил до 11 января 2026 года», — пояснил источник в беседе с журналистами. Его слова передает ТАСС.

Ранее уголовное дело в отношении Андрея Белкова поступило в Замоскворецкий суд Москвы. По версии следствия, Белков обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа по поставке и монтажу томографа при реконструкции лечебно-диагностического центра Минобороны на Комсомольском проспекте в Москве. В случае признания вины бывшему топ-менеджеру грозит до 10 лет лишения свободы.

