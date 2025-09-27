Бывший руководитель Военно-строительной компании Андрей Белков, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, заключил контракт с Министерством обороны РФ на участие в спецоперации на Украине. Однако следствие и суд отказались отпускать Белкова для прохождения службы и продлили ему меру пресечения до 11 января 2026 года.
«Белков заключил контракт с Министерством обороны о призыве его в зону СВО, однако суд хотя и учел данные о личности подсудимого, но меру пресечения ему продлил до 11 января 2026 года», — пояснил источник в беседе с журналистами. Его слова передает ТАСС.
Ранее уголовное дело в отношении Андрея Белкова поступило в Замоскворецкий суд Москвы. По версии следствия, Белков обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа по поставке и монтажу томографа при реконструкции лечебно-диагностического центра Минобороны на Комсомольском проспекте в Москве. В случае признания вины бывшему топ-менеджеру грозит до 10 лет лишения свободы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.