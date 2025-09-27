Беспилотники ВСУ повредили дом в Брянской области, жильцов эвакуировали

ВСУ атаковали беспилотниками город Стародуб в Брянской области. В результате удара были повреждены кровля многоквартирного дома и прилегающая территория. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.
«ВСУ с помощью беспилотников атаковали город Стародуб. В результате террористической атаки в многоквартирном доме повреждена кровля», — написал губернатор в своем telegram-канале. Он также добавил, что второй дрон также упал возле жилых домов. Тем не менее о пострадавших не сообщается. Сами жильцы близлежащего дома были эвакуированы.
Атаки украинских беспилотников на приграничные районы Брянской области происходят регулярно, передает телеканал «Царьград». Ранее в результате ударов дронов-камикадзе в поселке Климово были ранены два человека, а также повреждены здания и транспорт. Власти региона отмечают, что подобные инциденты фиксируются и в других населенных пунктах области. В ночь на 27 сентября также сообщалось об атаке двух беспилотников в Воронежской области. На днях БПЛА ВСУ также атаковал деревню Гирьи Беловского района Курской области, пострадал 66-летний мужчина, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.