Беспилотники ВСУ повредили дом в Брянской области, жильцов эвакуировали

Богомаз: два дрона ВСУ атаковали Стародуб и повредили кровлю жилого дома
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дроны ВСУ повредили жилой дом в Брянской области
Дроны ВСУ повредили жилой дом в Брянской области Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

ВСУ атаковали беспилотниками город Стародуб в Брянской области. В результате удара были повреждены кровля многоквартирного дома и прилегающая территория. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз. 

«ВСУ с помощью беспилотников атаковали город Стародуб. В результате террористической атаки в многоквартирном доме повреждена кровля», — написал губернатор в своем telegram-канале. Он также добавил, что второй дрон также упал возле жилых домов. Тем не менее о пострадавших не сообщается. Сами жильцы близлежащего дома были эвакуированы.

Атаки украинских беспилотников на приграничные районы Брянской области происходят регулярно, передает телеканал «Царьград». Ранее в результате ударов дронов-камикадзе в поселке Климово были ранены два человека, а также повреждены здания и транспорт. Власти региона отмечают, что подобные инциденты фиксируются и в других населенных пунктах области. В ночь на 27 сентября также сообщалось об атаке двух беспилотников в Воронежской области. На днях БПЛА ВСУ также атаковал деревню Гирьи Беловского района Курской области, пострадал 66-летний мужчина, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ атаковали беспилотниками город Стародуб в Брянской области. В результате удара были повреждены кровля многоквартирного дома и прилегающая территория. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.  «ВСУ с помощью беспилотников атаковали город Стародуб. В результате террористической атаки в многоквартирном доме повреждена кровля», — написал губернатор в своем telegram-канале. Он также добавил, что второй дрон также упал возле жилых домов. Тем не менее о пострадавших не сообщается. Сами жильцы близлежащего дома были эвакуированы. Атаки украинских беспилотников на приграничные районы Брянской области происходят регулярно, передает телеканал «Царьград». Ранее в результате ударов дронов-камикадзе в поселке Климово были ранены два человека, а также повреждены здания и транспорт. Власти региона отмечают, что подобные инциденты фиксируются и в других населенных пунктах области. В ночь на 27 сентября также сообщалось об атаке двух беспилотников в Воронежской области. На днях БПЛА ВСУ также атаковал деревню Гирьи Беловского района Курской области, пострадал 66-летний мужчина, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...