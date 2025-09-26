Свердловский суд встал на сторону жительницы, пырнувшей сожителя ножом

Березовский городской суд вынес приговор по делу о превышении пределов необходимой обороны местной жительницы Натальи Петровой, которая весной 2025 года ранила сожителя во время бытового конфликта. О деталях дела сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области.
«В ночь на 20 апреля 2025 года в поселке Сарапулка сожитель Петровой, потерпевший Ч., находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал. После драки с общим знакомым он набросился на Петрову: пинал ее ногами, кричал об изменах и швырнул в нее деревянной лавкой», — рассказали в telegram-канале ведомства.
После потасовки с общим знакомым мужчина стал угрожать Петровой и ее несовершеннолетним детям, находившимся в доме, и схватил нож. По версии обвинения, опасаясь за свою жизнь и жизни детей, женщина нанесла нападавшему один удар ножом в живот.
После происшествия Петрова оказала раненому первую помощь и попросила знакомого вызвать скорую помощь. Следствие первоначально квалифицировало ее действия как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Однако позже государственный обвинитель переквалифицировал обвинение на статью о превышении пределов необходимой обороны.
Суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе то, что женщина не скрывалась от следствия и способствовала расследованию. Петровой назначено наказание — ограничение свободы сроком на семь месяцев с установлением ряда ограничений.
Ранее в Свердловской области рассматривались похожие дела: так, жительницу Нижней Салды приговорили к 9 годам колонии за смертельное ранение мужчины во время конфликта, произошедшего после совместного распития алкоголя. В ее случае суд квалифицировал действия как убийство, несмотря на то, что женщина вину не признала и утверждала, что преступление совершил сожитель.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!