26 сентября 2025

Свердловский суд встал на сторону жительницы, пырнувшей сожителя ножом

Выяснилось, что нападавшая сама стала жертвой насилия
Выяснилось, что нападавшая сама стала жертвой насилия

Березовский городской суд вынес приговор по делу о превышении пределов необходимой обороны местной жительницы Натальи Петровой, которая весной 2025 года ранила сожителя во время бытового конфликта. О деталях дела сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

«В ночь на 20 апреля 2025 года в поселке Сарапулка сожитель Петровой, потерпевший Ч., находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал. После драки с общим знакомым он набросился на Петрову: пинал ее ногами, кричал об изменах и швырнул в нее деревянной лавкой», — рассказали в telegram-канале ведомства. 

После потасовки с общим знакомым мужчина стал угрожать Петровой и ее несовершеннолетним детям, находившимся в доме, и схватил нож. По версии обвинения, опасаясь за свою жизнь и жизни детей, женщина нанесла нападавшему один удар ножом в живот.

После происшествия Петрова оказала раненому первую помощь и попросила знакомого вызвать скорую помощь. Следствие первоначально квалифицировало ее действия как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Однако позже государственный обвинитель переквалифицировал обвинение на статью о превышении пределов необходимой обороны.

Суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе то, что женщина не скрывалась от следствия и способствовала расследованию. Петровой назначено наказание — ограничение свободы сроком на семь месяцев с установлением ряда ограничений.

Ранее в Свердловской области рассматривались похожие дела: так, жительницу Нижней Салды приговорили к 9 годам колонии за смертельное ранение мужчины во время конфликта, произошедшего после совместного распития алкоголя. В ее случае суд квалифицировал действия как убийство, несмотря на то, что женщина вину не признала и утверждала, что преступление совершил сожитель.

