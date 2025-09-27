«Рискует остаться в девках»: что россиянам не стоит делать в Воздвиженьев день

Православные отмечают 27 сентября праздник Воздвижения
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В России 27 сентября отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
В России 27 сентября отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня Фото:

На Руси 27 сентября традиционно отмечают Воздвиженьев день, или Капустницу, который завершает период бабьего лета и знаменует наступление первых осенних заморозков. В этот день рекомендуется планировать важные дела, ходить в лес, а незамужним девушкам — есть картофель.

"Нельзя планировать важные дела и заниматься рукоделием — считалось, что так может пропасть здоровье. Также не рекомендуется ходить в лес, особенно одному, — предки верили, что в эту пору там просыпается нечисть", — напоминают журналисты "Известий" о народных поверьях. Также следует воздержаться от купания в реках и озерах — можно подхватить лихорадку и проболеть до зим. Незамужним девушкам в этот день нельзя есть картофель, иначе еще год рискует просидеть в девках. 

Причины особого отношения к дате объясняются как церковными, так и народными традициями. В целом с этим днем связано множество обычаев. В деревнях пекли пироги с капустой и заготавливали овощи на зиму. Молодежь устраивала вечерки, где девушки читали специальные заговоры, чтобы понравиться парню, а жители считали неблагоприятными любые важные дела, рукоделие и походы в лес. По поверьям, купание в это время могло навлечь болезни вплоть до зимы, а незамужним девушкам не рекомендовалось есть картофель — иначе еще год провести в одиночестве.

Воздвижение Креста Господня занимает особое место в православии и уходит корнями в IV век. По церковной традиции, мать императора Константина Великого, святая Елена, нашла Крест Господень в Иерусалиме рядом с Голгофой. Патриарх Макарий поднял Крест для поклонения верующих — отсюда и название праздника. Воздвижение Креста Господня считается одним из главных двунадесятых праздников православия и отмечается ежегодно 27 сентября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Руси 27 сентября традиционно отмечают Воздвиженьев день, или Капустницу, который завершает период бабьего лета и знаменует наступление первых осенних заморозков. В этот день рекомендуется планировать важные дела, ходить в лес, а незамужним девушкам — есть картофель. "Нельзя планировать важные дела и заниматься рукоделием — считалось, что так может пропасть здоровье. Также не рекомендуется ходить в лес, особенно одному, — предки верили, что в эту пору там просыпается нечисть", — напоминают журналисты "Известий" о народных поверьях. Также следует воздержаться от купания в реках и озерах — можно подхватить лихорадку и проболеть до зим. Незамужним девушкам в этот день нельзя есть картофель, иначе еще год рискует просидеть в девках.  Причины особого отношения к дате объясняются как церковными, так и народными традициями. В целом с этим днем связано множество обычаев. В деревнях пекли пироги с капустой и заготавливали овощи на зиму. Молодежь устраивала вечерки, где девушки читали специальные заговоры, чтобы понравиться парню, а жители считали неблагоприятными любые важные дела, рукоделие и походы в лес. По поверьям, купание в это время могло навлечь болезни вплоть до зимы, а незамужним девушкам не рекомендовалось есть картофель — иначе еще год провести в одиночестве. Воздвижение Креста Господня занимает особое место в православии и уходит корнями в IV век. По церковной традиции, мать императора Константина Великого, святая Елена, нашла Крест Господень в Иерусалиме рядом с Голгофой. Патриарх Макарий поднял Крест для поклонения верующих — отсюда и название праздника. Воздвижение Креста Господня считается одним из главных двунадесятых праздников православия и отмечается ежегодно 27 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...