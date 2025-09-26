26 сентября 2025

В Челябинске мигрантка помогла 16 нелегалам незаконно закрепиться в России

В Челябинске задержали 50-летнюю женщину, подозреваемую в организации незаконной миграции. Уроженка ближнего зарубежья, получившая российское гражданство, помогла нелегально находиться на территории России 16 иностранцам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.

«Полицейские установили 50-летнюю уроженку ближнего зарубежья, имеющую российское гражданство, которая организовала незаконное пребывание на территории РФ для 16 иностранных граждан. Установлено, что задержанная заключала с ними фиктивные трудовые договоры на осуществление ими различных работ», — рассказали в главке МВД.

Установить злоумышленницу удалось сотрудникам Отдела полиции «Тракторозаводский» УМВД России по г. Челябинску. По каждому эпизоду возбудили уголовные дела. Их расследуют по части 1 статьи 322.1 УК РФ — организация незаконной миграции. 

Ранее в Челябинске был задержан 43-летний мужчина, которого подозревают в организации незаконного пребывания в России для 50 иностранных граждан. Он заключал с ними фиктивные трудовые договоры. По всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела по аналогичной статье. Подобные случаи фиксируются в регионе не впервые.

