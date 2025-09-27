Бывшего главу ВСК Белкова не отпустили в зону спецоперации: карта СВО на 27 сентября

Экс-глава ВСК Белков подписал контракт с Минобороны, но его не отпустили на СВО
ВС РФ продолжают вести бои в Купянске
ВС РФ продолжают вести бои в Купянске Фото:
Спецоперация РФ на Украине

Бывший глава военно-строительной компании Андрей Белков, который осужден за превышение полномочий во время исполнения оборонного заказа подписал контракт с Минобороны РФ об отправке в зону СВО. Однако суд отказал ему и продлил меру пресечения до 11 января 2026 года.

 Помимо этого, на СВО российские солдаты добиваются успехов. Бои ведутся в Харьковском, Купянском, Краснолиманском и других направлениях фронта. Интерактивная карта СВО на 27 сентября — в материале URA.RU.

Харьковское направление

На Харьковском направлении ведутся бои в лесу западнее Синельниково. Также бои ведутся в Волчанске на берегу реки Волчья, в районе населенного пункта Тихое и на участке фронта Меловое — Хатнее.

Купянское направление

Продолжаются бои в Купянске. ВС РФ прорвались к кладбищу и пытаются охватить позиции ВСУ в городе с фланга.

Краснолиманское направление

ВС РФ добиваются успеха у сел Дерилово и Шандриголово с флангов. Отмечается, что в последнем российские солдаты заняли центральную часть села и ведут бои на восточной окраине города Ямполь.

Красноармейское направление

Также бои ведутся у выступа Золотой Колодезь, а также в южной части Красноармейска (Покровска). Отмечается, что российские войска продвигаются в районе поселка Зеленовка и южной части микрорайона Лазурный.

Запорожская область

В Запорожской области ВС РФ наступают от Новоивановки. Также бои ведутся в районе восточнее Полтавки.

Херсонская область

В Херсонской области в Каирах ранена женщина после атаки украинских БПЛА по частному сектору. Также удары ВСУ нанесены по Раденску, Алешкам, Великой Лептихе, Великим Копаням, Днепрянам, Князе-Георгиевке. Также удары нанесены по Малой Лептихе, Малой Кардашинке, Новой Каховке и Новым Лагерям.

Бывший глава ВСК Белков заключил контракт с Минобороны РФ

Белков, ранее занимавший пост главы Военно-строительной компании и обвиняемый в превышении должностных полномочий при исполнении государственного оборонного заказа, подписал соглашение с Минобороны РФ для участия в специальной военной операции на территории Украины. Однако следствие и ему в отправке на место проведения СВО.

«Белков заключил контракт с Министерством обороны о призыве его в зону СВО, однако суд хотя и учел данные о личности подсудимого, но меру пресечения ему продлил до 11 января 2026 года», — заявил источник. Его слова приводит ТАСС.

ВСУ отправляют российские беспилотники в страны НАТО

Для того чтобы спровоцировать крупный конфликт России и Европы, Украина российские беспилотники, а затем направляет их в воздушное пространство стран НАТО. Об этом рассказал депутат партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.

«Украина, очевидно, пытается любыми средствами добиться вступления в НАТО. Перехватывает российские беспилотники, а затем пытается направить их на территории НАТО», — заявил Линдеманн. Его слова приводит «Пятый канал».

