На тюменский молодежный форум прибыли главы Челябинской и Курганской областей.

Глава Челябинской области планирует неформальную встречу с участниками форума из региона
В Тюмень на молодежный форум «УТРО» 27 сентября приехал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Также на мероприятии присутствует и глава Курганской области Вадим Шумков. Об этом сообщил журналист URA.RU с места событий.

«Губернаторы Челябинской и Курганской областей встретились в Тюмени. Текслер и Шумков прибыли на молодежный форум „УТРО“» — сообщил журналист агентства.

Они расскажут делегациям из Кургана, Челябинска и Екатеринбурга о вкладе своих регионов в Великую Отечественную войну и СВО, а позже неформально пообщаются с представителями своих областей. Текслер, также успел оставить автограф на игрушечном домике, как ранее сделали губернаторы Тюменской области и ХМАО — Александр Моор и Руслан Кухарук.

