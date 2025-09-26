В СК возбудили уголовное дело после травм рабочих под Екатеринбургом

Следственный комитет России по Свердловской области возбудил уголовное дело после ожогов рабочих на заводе в Ревде (Свердловская область). Одного из пострадавших экстренно доставили в реанимацию. Об этом рассказали в telegram-канале силового ведомства.
«По данному факту следственным отделом по городу Ревда СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)», — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.
Сотрудники СУ СК провели осмотр места происшествия. В данное время опрашиваются свидетели и представители руководства организации, устанавливается степень тяжести вреда, нанесенного здоровью пострадавших. Следствие также изучает документы, связанные с осуществлявшимися на предприятии работами, инструктажем по охране труда и должностными обязанностями сотрудников.
Сам инцидент произошел 26 сентября. На сотрудников предприятия попал раскаленный металл. Мужчина получил 90% ожогов тела. Еще один пострадавший отказался от госпитализации.
