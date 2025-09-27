Не пустили на фронт и продлили арест: кто такой экс-глава ВСК Белков, которому не дали уйти на СВО

Бывший глава Военно-строительной компании Андрей Белков, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, подписал контракт с Минобороны РФ, чтобы отправиться в зону спецоперации. Но суд отказал ему в этом и продлил его арест.
Компания Белкова должна была закупить томограф для лечебного центра Минобороны РФ, но стоимость его оказалась существенно ниже той, которую заплатило ведомство. Подробности дела Белкова и его биография — в материале URA.RU.
Биография Андрея Белкова
Андрей Белков — экс-гендиректор Военно-строительной компании (ВСК) Министерства обороны Российской Федерации. До этого он руководил ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» (ГВСУ по спецобъектам). Также согласно источнику РБК, после того как Белков ушел из ВСК, он был одним из основателей ООО СК «Патриот».
Родился он в 1978 году. Он имеет два высших образования — в Петербургском государственном университете путей сообщения и Ленинградском государственном университете имени А. С. Пушкина. Белков женат, у него трое детей.
По информации газеты «Известия», Белков имеет квартиру в элитном ЖК. Ориентировочная стоимость жилья достигает 60 миллионов рублей. Помимо этой, у него есть еще две квартиры в Санкт-Петербурге и Павловске, а также два автомобиля.
Уголовное дело и обвинения Белкова
23 апреля 2024 года Белков был отправлен под арест. Ему вменяли взятку в размере более 1 миллиарда рублей. По предположению следствия, Белков получил ее в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.
Позже, в июле, Белков был вновь задержан по подозрению в злоупотреблении при исполнении гособоронзаказа. Тогда речь шла о контракте 2019 года по закупке томографа для 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны.
Контракт оценивался в 121 млн рублей, по версии следствия, реальная стоимость томографа была значительно ниже — около 76 млн. Следствие считает, что через аффилированные или посреднические лица была организована схема, в которой «Партнер плюс» (компания подставная) получила средства, часть из которых должна была пойти к Белкову и другим.
Белкову вменили злоупотребление должностными полномочиями при государственном оборонном заказе, повлекшее тяжкие последствия. Он мог получить срок до 10 лет лишения свободы.
Сам Белков находился под арестом до 23 июля. Он подписал контракт с Минобороны РФ и хотел отправиться в зону СВО. Но суд отклонил предложение и продлил арест до 11 января 2026 года.
