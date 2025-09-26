В Кизильском районе Челябинской области произошло ДТП. Водитель не справился с управлением, автомобиль вынесло далеко за пределы дороги, где он перевернулся. В результате погибли двое, сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
«На 66 км автодороги „Магнитогорск — Кизильское — Сибай“ 28-летний водитель, управляя автомобилем „Киа Сид“, по предварительным данным, совершил съезд в левый кювет, где опрокинулся. В результате ДТП водитель и 27-летний пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия», — рассказали в ведомстве.
Причины аварии пока уточняются. По словам начальника Госавтоинспекции ОМВД России по Кизильскому району, майора полиции Вадима Аргинбаева, оба погибших не были пристегнуты ремнями безопасности. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
Накануне, 26 сентября, рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Бреды—Челябинск», съехал с проезжей части в кювет. Дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи Троицка. На момент аварии в салоне находились 37 пассажиров. Никто не пострадал.
