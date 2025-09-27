РИАН: в Турции стали чаще погибать туристы

Все больше туристов стало погибать в Турции. Это происходит как в море, так и на дорогах в результате ДТП. О происшествиях сообщали в консульстве РФ в Анталье и генконсульстве РФ.
«Российская туристка погибла в четверг в результате наезда катера в море у турецкого Кемера, капитан катера задержан», — указано в материале РИА Новости. Также там еще рассказали про ДТП с участием автобуса с туристами. Тогда он столкнулся с маршруткой. В результате пострадало 15 человек, включая россиян. Двое из пострадавших в аварии находятся в реанимации, а семеро остаются в больнице.
Координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар заявил, что аварии происходят либо по вине неопытных водителей, либо когда правила не соблюдают, либо же ДТП могут происходить по невнимательности.
Также координатор отметил, что в море происшествия происходят из-за того, что особого контроля там нет. По его словам, в Турции произошло уже три или четыре крупные аварии в море. В связи с этим следует ввести регулирование, которое будет касаться частных судов.
Подобные происшествия с участием российских туристов в Турции происходят не впервые. В последние годы фиксировались серьезные ДТП с пострадавшими и погибшими россиянами, в том числе аварии в Анталье, Карамане и Миласе. Консульство РФ регулярно оказывает необходимую помощь пострадавшим и следит за расследованием обстоятельств инцидентов.
