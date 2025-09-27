ФБР уволило преклонивших колени сотрудников на протестах из-за убийства Флойда

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США, вставшие на одно колено в знак солидарности с участниками протестов в Вашингтоне в 2020 году после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, были уволены из ведомства. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на осведомленные источники.
«Ассоциация агентов ФБР подтвердила в заявлении поздно вечером в пятницу, что более десятка агентов были уволены, в том числе военные ветераны с дополнительной законодательной защитой, и осудила этот шаг (преклонение колен — прим. URA.RU) как незаконный», — говорится в материале. Представители ассоциации заявили о нарушении руководством ФБР законодательства и пренебрежении конституционными правами сотрудников.
Согласно предоставленной информации, действия сотрудников ФБР были запечатлены на фотографиях. Изначально их перевели на другие должности, однако впоследствии руководство приняло решение о расторжении трудовых отношений. Точное количество уволенных не уточняется, однако источники агентства утверждают, что речь идет примерно о 20 сотрудниках.
Гибель Джорджа Флойда, задержанного по подозрению в использовании поддельного 20-долларового чека в одном из супермаркетов, спровоцировала волну массовых акций против действий полиции. Впоследствии протесты переросли в беспорядки, сопровождавшиеся поджогами магазинов и автомобилей. Со временем они распространились на другие города США. В результате этих событий погибли 29 человек, более 14 тысяч участников беспорядков были задержаны. Бывший полицейский Дерек Шовин, признанный виновным в убийстве Флойда, был приговорен к 22,5 года лишения свободы.
