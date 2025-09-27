Опасные болезни сердца у собак: как спасти питомца и продлить ему жизнь

Одышка на прогулке, «сердечный» кашель по утрам, синюшные десны и внезапная слабость у собаки — чаще всего не усталость, а возможная сердечная недостаточность, которая без лечения доходит до отека легких и обмороков. URA.RU разобрало болезни сердца у собак: симптомы и первые признаки, что делать владельцу, какую диагностику пройти, лечение и профилактику. Подробнее — в материале.
Основные болезни сердца у собак: что диагностируют чаще всего
Ветеринарный врач Михаил Шеляков поясняет, что у собак встречаются как врожденные пороки сердца, так и приобретенные заболевания.
Врожденные патологии:
- дефекты межжелудочковой и межпредсердной перегородки;
- открытый артериальный проток;
- врожденные пороки клапанов (митрального, аортального, трикуспидального);
- аномалии развития крупных сосудов.
Такие проблемы проявляются уже у щенков — задержкой роста, одышкой, шумами в сердце.
Приобретенные болезни сердца у собак:
- дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) — сердце увеличивается и «раздувается», теряя силу сокращений;
- гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) — утолщение сердечной мышцы, из-за которого сердце хуже перекачивает кровь. У собак встречается крайне редко (чаще у кошек), но важно знать и об этой патологии;
- эндокардит и миокардит — воспалительные процессы, повреждающие клапаны и мышцу;
- хроническая клапанная недостаточность (чаще митрального клапана) — кровь возвращается назад, формируя застой;
- аритмии (мерцательная аритмия, экстрасистолия) — сбой ритма, который может приводить к обморокам;
- сердечная недостаточность как финальный синдром, сопровождающий многие из перечисленных патологий.
Заболеть может любая собака, подчеркивает ветеринар. У собак кардиопатологий в целом меньше, чем у людей, и при внимательном уходе многие пациенты живут долго и качественно.
«Условно болезни сердца у собак можно разделить на врожденные и приобретенные. Первая группа проявляется уже в молодом возрасте, а ко второй чаще приходят с годами, на фоне веса, питания, стресса или инфекций», — отмечает Шеляков.
Признаки болезни сердца у собаки: что видно дома
По словам ветеринарного врача высшей категории Михаила Шелякова, заподозрить проблемы помогают типичные сигналы в быту:
- учащенное сердцебиение в покое;
- одышка и застойный кашель (часто после нагрузки или утром);
- быстрая утомляемость, эпизоды предобморочного состояния;
- отеки (лап, морды), особенно заметные по утрам;
- похудение, апатия, отказ от игр;
- серо-синюшные десны и язык вместо здорового розового.
И любой из этих симптомов — время идти к ветеринару в ближайшее время. Крайние проявления кардиопатологий — асцит (брюшная водянка), отек легких, отек мозга. Признаки ухудшения обычно это — тяжелая одышка в покое, «влажный» кашель с пеной, посинение языка/десен, быстрый рост живота, обморок. При таких симптомах нужна неотложная помощь.
Диагностика сердца у собак: что и зачем назначают
Чтобы подтвердить диагноз и стадию, ветеринары используют следующие методы:
- Аускультация: шумы, ритм, аритмии.
- ЭКГ: нарушения ритма и проводимости.
- Рентген грудной клетки: размер сердца, сосудистый рисунок, признаки застоя/отека.
- ЭХО-КГ (УЗИ сердца): клапаны, полости, сократимость, давление в отделах.
- Анализы крови по показаниям (в т. ч. маркеры перегрузки, базовая биохимия).
- Совокупность данных помогает отличить сердечную недостаточность от болезней дыхательных путей и подобрать терапию.
Кашель у собаки: сердце или бронхи
Шеляков отмечает: «сердечный» кашель и кашель при болезнях дыхательных путей часто ощущаются по-разному. Для сердца типично усиление ночью/после нагрузок, на фоне одышки и усталости, также возможны отеки, синюшные десны. Рентген покажет признаки застоя. В то же время для дыхательных путей чаще характерны свисты/хрипы, кашель от возбуждения или натяжения ошейника, без цианоза. Окончательно различает врач — по осмотру и исследованиям.
Домашний контроль: ЧДД/ЧСС, на что ориентироваться
Полезно вести простые наблюдения:
- ЧДД во сне (в покое): примерно 10–30 вдохов/мин. Стабильные значения >30–34 — повод обсудить с врачом.
- ЧСС в покое: мелкие породы примерно 100–160, крупные — около 60–120 ударов/мин; у щенков чаще.
- Цвет десен: розовые; длительное посинение — тревожный знак. Записи в дневнике (дата, значение, самочувствие) помогают врачу оценивать динамику.
«Кардиология» и страх наркоза: что опасно
Одна из главных тревог владельцев связана с анестезией: многие боятся, что собака «не выйдет из наркоза», и откладывают нужные операции. Михаил Шеляков уверяет, что подобные страхи сильно преувеличены.
«Наркоз в первую очередь выключает центральную нервную систему, а не останавливает сердце. Вероятность остановки именно из-за анестезии крайне мала — около 1 на 100 тысяч», — поясняет Шеляков. При этом он подчеркивает: безопасный исход обеспечивается предоперационным осмотром, правильным протоколом и мониторингом, — объясняет ветеринар.
«Гораздо опаснее откладывать жизненно необходимые процедуры из-за необоснованного страха», — подчеркивает врач.
Факторы риска: что действительно ускоряет сердечные проблемы
Шеляков перечисляет главные «ускорители»:
- Лишний вес и гиподинамия — сердцу тяжело «прокачивать» избыточную массу, диафрагма двигается хуже, растет одышка.
- Стресс (шумные города, частые перевозки) — дополнительная нагрузка на сосуды и ритм.
- Паразиты: дирофиляриоз («сердечные черви») переносится комарами; паразиты живут в сердце и сосудах, заболевание все чаще встречается в России. Лечение сложное, бывает хирургическое. Важна регулярная профилактика, особенно в теплый сезон и при поездках.
- Рацион: избыток соленого/копченого/острого перегружает организм и косвенно бьет по сердцу.
- Жара и духота: перегрев и замкнутые машины летом — риск удушья и сердечного стресса. Вывод врача: контроль веса, посильные прогулки, антипаразитарная защита, питание без избытка соли и нормальный микроклимат реально снижают риски.
Лечение болезней сердца у собак
По словам Шелякова, арсенал ветеринарии позволяет помогать даже в серьезных случаях. Схемы подбирает врач, а цели обычно такие:
- снять застой (диуретики по показаниям);
- поддержать работу мышцы и снизить нагрузку на сердце (инотропы/вазодилататоры, ингибиторы РААС — по назначению);
- контролировать аритмии (антиаритмические препараты);
- при экстренных состояниях — кислород, пункции при выпотах. Кардиохирургия у животных пока ограничена и чаще применяется в отдельных центрах; ставка делается на раннюю диагностику и медикаментозное ведение.
Образ жизни и питание при болезнях сердца
По словам Михаила Шелякова, большое значение имеет то, как хозяин организует повседневный уход. Речь идет не только о лекарствах, но и о режиме дня, питании и даже выборе амуниции.
«Собаке с сердечными проблемами нужна умеренная активность, без резких рывков и длительных перегрузок. Прогулки должны быть спокойными, с паузами на отдых, а их продолжительность согласовывают с врачом в зависимости от стадии болезни», — отмечает ветеринар.
Не менее важен рацион: избыток соли перегружает организм. «Консервы и лакомства с высоким содержанием натрия лучше ограничить, а базовый корм подбирать вместе с врачом», — говорит специалист.
Отдельный момент — снаряжение. При одышке и кашле предпочтительнее использовать шлейку, а не строгий ошейник, чтобы снизить давление на дыхательные пути. И, конечно, жара и духота особенно опасны. «Животное нельзя оставлять в машине даже на короткое время. Летом собаку нужно выгуливать в тени, всегда обеспечивать доступ к воде и избегать долгих прогулок в полдень», — подчеркивает Шеляков.
Когда срочно к ветеринару: «красные флаги»
Обращайтесь немедленно, если вы видите:
- одышку в покое, частое «влажное» дыхание, свист/хрипы;
- пенистые или кровянистые выделения из пасти/носа, упорный кашель;
- внезапную слабость, обморок, «оседание» на прогулке;
- быстрый рост живота (подозрение на асцит), выраженные отеки;
- стойкую синюшность языка/десен.
Частые вопросы
Как отличить сердечный кашель от бронхита или коллапса трахеи? При сердце кашель и одышка часто усиливаются ночью/после нагрузок и сочетаются с утомляемостью и цианозом. Окончательный ответ дают рентген, ЭХО и ЭКГ.
Какая норма дыхания у собаки во сне? Примерно 10–30 вдохов в минуту. Стабильно выше 30–34 — повод связаться с врачом.
Какая частота пульса в покое? У крупных пород обычно 60–120, у мелких 100–160, у щенков выше. Важно измерять в спокойном состоянии.
Можно ли наркоз при «слабом сердце»? По словам Шелякова, при правильной подготовке и мониторинге риск крайне низкий; отказываться от нужных вмешательств из-за страха не стоит.
Сколько живут собаки с диагнозом «сердечная недостаточность»? Зависит от причины, стадии и ответа на терапию. При раннем выявлении и лечении качество и продолжительность жизни могут быть хорошими.
Что такое дирофиляриоз и как защититься? Это заражение «сердечными червями», которые живут в сердце и сосудах; переносчики — комары. Нужна сезонная профилактика и схемы по поездкам — их подбирает ветеринар.
Можно ли заниматься спортом? Умеренно и по согласованию с врачом: без перегревов, с паузами, ориентируясь на дыхание и выносливость.
Как часто ходить на осмотр, если «все нормально»? Шеляков считает, что раз в год для профилактики достаточно, а при жалобах — раньше.
Короткая памятка владельцу
- Замечаете одышку, кашель, усталость, отеки, синюшные десны — показывайте собаку врачу.
- Не бойтесь анестезии, бойтесь запущенного состояния.
- Контролируйте вес, ЧДД во сне, режим прогулок и жару.
- Делайте антипаразитарную профилактику (риски дирофиляриоза).
- Раз в год — диспансерный осмотр; при симптомах — сразу.
