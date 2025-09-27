Муж Маши Распутиной рассказал, заключили ли они после свадьбы брачный договор

Маша Распутина, ставшая на днях законной женой, отказалась от заключения брачного договора. Об этом корреспондентам URA.RU рассказал ее супруг Виктор Захаров. Муж Распутиной заявил, что подобные договора им не нужны.
«Брачный договор мы действительно не заключали, — рассказал Виктор Евстафьевич. — Считаем, что они нужны, когда ты не уверен в отношениях. А мы с Марией проверили наши отношения уже давно. Поэтому о брачном договоре даже не думали».
Мария и Виктор живут вместе уже 25 лет и воспитывают общую дочь. По словам супруга Распутиной, с каждым годом их отношения становятся только крепче и крепче.
«Все эти 25 лет мы привыкали друг к другу, — улыбается Виктор Захаров. — А сейчас пришли к выводу, что пора уже пожениться официально. На самом деле Мария называла роспись в ЗАГСе коммунистическим браком».
Пышных торжеств по случаю официальной росписи Маша и Виктор устраивать не стали. Захаров уверяет: на это у его супруги была веская причина.
«Мария не хотела, чтобы о нашей свадьбе вообще знали посторонние, — объясняет Виктор Евстафьевич. — Сейчас не самое подходящее время, когда нужно устраивать пышные застолья. Мы рады, что о нашем торжестве фактически никто не знал. Честно говоря, Мария не хотела выкладывать даже фотографии с торжества».
Напомним, что после свадьбы певица оставила свою фамилию. Звезда изначально хотела взять, как и полагается, после официальной росписи фамилию мужа. Но после семейного совета передумала из-за бумажной волокиты. Мария осознала, что в этом случае придется менять все документы. Поэтому решила оставить свою фамилию.
