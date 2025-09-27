ВС РФ освободили населенный пункт в ДНР

МО РФ: российские войска освободили село Майское в ДНР
ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР и один в Днепропетровской области
ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР и один в Днепропетровской области Фото:
Спецоперация РФ на Украине

Подразделения «Южной» группировки войск вооруженных сил России улучшили тактическое положение по переднему краю и освободили населенный пункт Майское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения „Южной“ группировки войск улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Майское Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале военного ведомства.

Кроме того, стало известно, что бойцы группировки «Запад» установили контроль над населенным пунктом Дерилово в ДНР. А военнослужащие группировкий «Восток» освободили село Степовое в Днепропетровской области.

