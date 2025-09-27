Пермский институт ФСИН России передал щенка немецкой овчарки кинологической службе ГУФСИН по Свердловской области для дальнейшего прохождения службы. Об этом сообщили в вузе.
«Щенка немецкой овчарки из Пермского института ФСИН отправили работать в Свердловскую область. Собака подготовлена к службе — прошла ветеринарные мероприятия и курс дрессировки», — говорится на странице во «ВКонтакте» Пермского института ФСИН России.
Представители кинологических служб обоих управлений осмотрели животное и оформили соответствующие документы. Племенной питомник служебного собаководства Пермского института ФСИН России поставляет собак в учреждения пенитенциарной системы других регионов России.
Ранее URA.RU рассказывало, что специалисты кинологической службы ГУФСИН России в Пермском крае ищут новых хозяев для служебных немецких овчарок, которые уходят на «пенсию». Это связано с тем, что животные достигли предельного возраста и больше не способны выполнять свои служебные функции.
