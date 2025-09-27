Хвостатый «выпускник» Пермского института ФСИН отправился служить в Свердловскую область. Фото

Пермский питомник обеспечил служебными собаками ГУФСИН Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У собаки есть ветеринарный паспорт
У собаки есть ветеринарный паспорт Фото:

Пермский институт ФСИН России передал щенка немецкой овчарки кинологической службе ГУФСИН по Свердловской области для дальнейшего прохождения службы. Об этом сообщили в вузе. 

«Щенка немецкой овчарки из Пермского института ФСИН отправили работать в Свердловскую область. Собака подготовлена к службе — прошла ветеринарные мероприятия и курс дрессировки», — говорится на странице во «ВКонтакте» Пермского института ФСИН России.

Представители кинологических служб обоих управлений осмотрели животное и оформили соответствующие документы. Племенной питомник служебного собаководства Пермского института ФСИН России поставляет собак в учреждения пенитенциарной системы других регионов России.

Ранее URA.RU рассказывало, что специалисты кинологической службы ГУФСИН России в Пермском крае ищут новых хозяев для служебных немецких овчарок, которые уходят на «пенсию». Это связано с тем, что животные достигли предельного возраста и больше не способны выполнять свои служебные функции.

Пермский институт ФСИН выращивает собак для кинологических служб по всей России
Пермский институт ФСИН выращивает собак для кинологических служб по всей России
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский институт ФСИН России передал щенка немецкой овчарки кинологической службе ГУФСИН по Свердловской области для дальнейшего прохождения службы. Об этом сообщили в вузе.  «Щенка немецкой овчарки из Пермского института ФСИН отправили работать в Свердловскую область. Собака подготовлена к службе — прошла ветеринарные мероприятия и курс дрессировки», — говорится на странице во «ВКонтакте» Пермского института ФСИН России. Представители кинологических служб обоих управлений осмотрели животное и оформили соответствующие документы. Племенной питомник служебного собаководства Пермского института ФСИН России поставляет собак в учреждения пенитенциарной системы других регионов России. Ранее URA.RU рассказывало, что специалисты кинологической службы ГУФСИН России в Пермском крае ищут новых хозяев для служебных немецких овчарок, которые уходят на «пенсию». Это связано с тем, что животные достигли предельного возраста и больше не способны выполнять свои служебные функции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...