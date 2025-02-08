Специалисты кинологической службы ГУФСИН России в Пермском крае ищут новых хозяев для служебных немецких овчарок, которые уходят на «пенсию». Это связано с тем, что животные достигли предельного возраста и больше не способны выполнять свои служебные функции. Ранее эти собаки работали в колонии особого режима ИК-35 в Чусовом, где отбывают наказание особо опасные преступники, сообщает ведомство на своей странице в соцсети «Вконтакте».
«Кинологи отдела охраны исправительной колонии № 35 безвозмездно отдадут в добрые и заботливые руки вышедших на заслуженный отдых двух немецких овчарок: Бэсси (2014 года рождения) и Звезду (2016 года рождения). Собаки работали в патрульно-розыскной службе, знают множество команд и умеют защищать. Они станут отличными охранниками для вашего дома», — рассказали в ГУФСИН.
Уточняется, что служебные собаки отправляются на «пенсию» после оценки специальной комиссией их здоровья, психики, навыков и реакции. У овчарок есть ветеринарные книжки с прививками и обследованиями. По вопросам нужно обращаться по телефону 89519439887. Будущие владельцы собак проходят строгую оценку. Кинологи тщательно изучают личность новых хозяев и условия содержания питомцев.
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