08 февраля 2025

Хвостатые «сотрудники» пермского ФСИН ищут новых хозяев. Фото

Собаки служили в ИК-35 в Чусовом, где отбывают наказание опасные рецидивисты
© Служба новостей «URA.RU»
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Овчарки дрессированные и имеют ветеринарные паспорта
Овчарки дрессированные и имеют ветеринарные паспорта Фото:

Специалисты кинологической службы ГУФСИН России в Пермском крае ищут новых хозяев для служебных немецких овчарок, которые уходят на «пенсию». Это связано с тем, что животные достигли предельного возраста и больше не способны выполнять свои служебные функции. Ранее эти собаки работали в колонии особого режима ИК-35 в Чусовом, где отбывают наказание особо опасные преступники, сообщает ведомство на своей странице в соцсети «Вконтакте». 

«Кинологи отдела охраны исправительной колонии № 35 безвозмездно отдадут в добрые и заботливые руки вышедших на заслуженный отдых двух немецких овчарок: Бэсси (2014 года рождения) и Звезду (2016 года рождения). Собаки работали в патрульно-розыскной службе, знают множество команд и умеют защищать. Они станут отличными охранниками для вашего дома», — рассказали в ГУФСИН. 

Уточняется, что служебные собаки отправляются на «пенсию» после оценки специальной комиссией их здоровья, психики, навыков и реакции. У овчарок есть ветеринарные книжки с прививками и обследованиями. По вопросам нужно обращаться по телефону 89519439887. Будущие владельцы собак проходят строгую оценку. Кинологи тщательно изучают личность новых хозяев и условия содержания питомцев.

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Специалисты кинологической службы ГУФСИН России в Пермском крае ищут новых хозяев для служебных немецких овчарок, которые уходят на «пенсию». Это связано с тем, что животные достигли предельного возраста и больше не способны выполнять свои служебные функции. Ранее эти собаки работали в колонии особого режима ИК-35 в Чусовом, где отбывают наказание особо опасные преступники, сообщает ведомство на своей странице в соцсети «Вконтакте».  «Кинологи отдела охраны исправительной колонии № 35 безвозмездно отдадут в добрые и заботливые руки вышедших на заслуженный отдых двух немецких овчарок: Бэсси (2014 года рождения) и Звезду (2016 года рождения). Собаки работали в патрульно-розыскной службе, знают множество команд и умеют защищать. Они станут отличными охранниками для вашего дома», — рассказали в ГУФСИН.  Уточняется, что служебные собаки отправляются на «пенсию» после оценки специальной комиссией их здоровья, психики, навыков и реакции. У овчарок есть ветеринарные книжки с прививками и обследованиями. По вопросам нужно обращаться по телефону 89519439887. Будущие владельцы собак проходят строгую оценку. Кинологи тщательно изучают личность новых хозяев и условия содержания питомцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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