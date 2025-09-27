Российские войска освободили больше 1,1 квадратного км территории у Клебан-Быка

Российские войска за последние сутки освободили 1,1 квадратного километра территории в районе Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«За сутки в районе Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике освобождено 1,1 квадратного километра территории», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале военного ведомства.
Ранее стало известно, что большинство военнослужащих украинской группировки, блокированной в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР, было ликвидировано. Из примерно 800 человек осталось порядка 80. Окружение подразделений ВСУ в данном районе началось 23 августа. В котле оказались бойцы спецподразделения «Азов» (признана террористической и запрещена в РФ) и штурмовой бригады «Лють», отличающиеся высоким уровнем подготовки. С момента взятия в окружение соединения и части войсковой группировки «Южная» приступили к последовательной ликвидации противника.
