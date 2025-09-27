Многокилометровую линию обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Купянска показали операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад». Как заявил командир группы БПЛА с позывным Контора, у противника довольно обширная линия обороны.
«Они готовились, у них обширная линия обороны, многокилометровые окопы, которые подкреплены ДОТами бетонными. Также не раз наблюдали и выявляли, и работали по ним, где были расчеты БПЛА, именно бетонные укрепления, которые закопаны и засыпаны. Работаешь туда большими FPV и малыми разбираешь, в итоге — там плита бетонная», — рассказал Контора. Об этом он сообщил в беседе с РИА «Новости».
На предоставленной видеозаписи видны разветвленные окопы, долговременные огневые точки (ДОТы) и замаскированные блиндажи, часть которых выполнена из бетона. Укрепления были подготовлены заранее и рассчитаны на длительную оборону. На кадрах видно, что оборонительная линия включает сеть соединенных траншей, скрытые блиндажи и долговременные сооружения из бетона. Большинство этих позиций замаскировано и предназначено для длительной защиты от атак.
По словам другого оператора с позывным Муха, дроны неоднократно фиксировали масштабные фортификационные сооружения украинских войск на этом направлении. Он отметил, что часть укрепрайонов сейчас оставлена личным составом ВСУ.
ВС РФ продолжают наступление в зоне СВО, освобождая населенные пункты и тем самым приближая достижение задач, определенных президентом РФ Владимиро Путиным. Российские военные освобождают «третью столицу» Украины — Купянск. Как проходит взятие важнейшего города в рамках СВО — в материале URA.RU.
