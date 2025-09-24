Минобороны РФ: российские войска овладели 115 зданиями в Купянске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российские подразделения улучшили тактическое положение на данном направлении
Российские подразделения улучшили тактическое положение на данном направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ овладели 115 зданиями в Купянске Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В населенном пункте Купянск Харьковской области овладели 115 зданиями», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Наступательные действия в районе Купянска ведут группировки войск «Запад». Российские подразделения улучшили тактическое положение на данном направлении.

Ранее стало известно, что российские подразделения закрепились на северо-западных подступах к Купянску. В ответ на это украинское командование направило в Купянск дополнительные подразделения, в том числе националистические формирования, которые выполняют функции заградительных отрядов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВС РФ овладели 115 зданиями в Купянске Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В населенном пункте Купянск Харьковской области овладели 115 зданиями», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Наступательные действия в районе Купянска ведут группировки войск «Запад». Российские подразделения улучшили тактическое положение на данном направлении. Ранее стало известно, что российские подразделения закрепились на северо-западных подступах к Купянску. В ответ на это украинское командование направило в Купянск дополнительные подразделения, в том числе националистические формирования, которые выполняют функции заградительных отрядов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...