Минобороны РФ: российские войска овладели 115 зданиями в Купянске

ВС РФ овладели 115 зданиями в Купянске Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В населенном пункте Купянск Харьковской области овладели 115 зданиями», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Наступательные действия в районе Купянска ведут группировки войск «Запад». Российские подразделения улучшили тактическое положение на данном направлении.
Ранее стало известно, что российские подразделения закрепились на северо-западных подступах к Купянску. В ответ на это украинское командование направило в Купянск дополнительные подразделения, в том числе националистические формирования, которые выполняют функции заградительных отрядов.
