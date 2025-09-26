26 сентября 2025

Многодетным семьям Свердловской области выделили дополнительные миллионы

Денис Паслер выделит дополнительно 10 миллионов рублей многодетным семьям
В этом году правительство помогло 595 семьям
Губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил выделить дополнительно 10 миллионов рублей на социальные выплаты многодетным семьям, которые решили получить компенсацию вместо земельного участка. Об этом сообщил сам глава региона в своем telegram-канале.

«Я поручил направить дополнительно 10 миллионов рублей на социальные выплаты для тех родителей, которые решили получить компенсацию. В этом году поддержку получили 595 семей, а до конца года к ним добавится ещё около 770», — заявил глава региона.

На следующий год в областном бюджете предусмотрят более 200 миллионов рублей на эти цели. Ожидается, что в 2026 году поддержка позволит помочь более чем тысяче многодетных семей. Выделенные средства можно будет использовать для приобретения жилья или строительства собственного дома. Для тех, кто предпочтет получить участок, в муниципалитетах зарезервировано свыше 2,7 тысячи земельных участков.

