Губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил выделить дополнительно 10 миллионов рублей на социальные выплаты многодетным семьям, которые решили получить компенсацию вместо земельного участка. Об этом сообщил сам глава региона в своем telegram-канале.
«Я поручил направить дополнительно 10 миллионов рублей на социальные выплаты для тех родителей, которые решили получить компенсацию. В этом году поддержку получили 595 семей, а до конца года к ним добавится ещё около 770», — заявил глава региона.
На следующий год в областном бюджете предусмотрят более 200 миллионов рублей на эти цели. Ожидается, что в 2026 году поддержка позволит помочь более чем тысяче многодетных семей. Выделенные средства можно будет использовать для приобретения жилья или строительства собственного дома. Для тех, кто предпочтет получить участок, в муниципалитетах зарезервировано свыше 2,7 тысячи земельных участков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!