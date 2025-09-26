26 сентября 2025

В Перми пара каталась по лесу на квадроцикле и потерялась. Фото

Спасатели вывели из леса двух заблудившихся при катании на квадроцикле пермяков
© Служба новостей «URA.RU»
Пермяки катались по лесу на квадроцикле
Пермяки катались по лесу на квадроцикле Фото:

Спасатели вывели из леса двух человек, заблудившихся во время катания на квадроцикле в Свердловском районе Перми. Об этом сообщает краевая служба спасения. 

«25 сентября 2025 года поисково-спасательная группа Пермской краевой службы спасения выехала в Свердловский район, в поселок Новые Ляды, для оказания помощи двум заблудившимся в лесу людям. Пара каталась на квадроцикле и не смогла самостоятельно найти обратную дорогу», — говорится на странице службы во «ВКонтакте».

Спасатели несмотря на тяжелые условия обнаружили заблудившихся и эвакуировали их в безопасное место. Пострадавшие не нуждались в медицинской помощи.

Ранее URA.RU рассказывало, что молодая пара заблудилась в лесу в Ленинском районе Перми. Спасатели обнаружили молодых людей в лесу между Камской долиной и Курьей и вывели их.

Спасатели нашли заблудившихся в лесу
Спасатели нашли заблудившихся в лесу
Фото:

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

