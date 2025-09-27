Арестованного свердловского экс-мэра Конева подозревают в передаче оружия

Конев пробудет в СИЗО до 24 ноября
Конев пробудет в СИЗО до 24 ноября Фото:
новость из сюжета
Уголовное дело экс-мэра Красноуфимска Конева

Арестованный экс-мэр Красноуфимска (Свердловская область) Михаил Конев подозревается в совершении трех преступлений, в том числе в незаконной передаче оружия. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде.

«[Михаил Конев] обвиняется в превышении должностных полномочий. А также подозревается в мошенничестве и незаконной передаче оружия», — сообщил собеседник агентства.

Его задержали 26 сентября. За день до этого Конев сложил полномочия. Экс-мэру грозит до десяти лет лишения свободы. Конева отправили в следственный изолятор до 24 ноября.

По неофициальным данным, силовики считают, что Конев якобы мог фиктивно трудоустроить на работу председателем гордумы Анатолия Худякова. Для последнего в мэрии специально ввели новую должность — замдиректора ЖКУ по общим вопросам. За три года работы он мог заработать свыше двух млн рублей. Подробности дела — в сюжете URA.RU.

