Задержан бывший свердловский мэр

В Красноуфимске задержали экс-мэра Конева
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Конев покинул свой пост 25 сентября
Михаил Конев покинул свой пост 25 сентября Фото:
новость из сюжета
Уголовное дело экс-мэра Красноуфимска Конева

В Красноуфимске (Свердловская область), по неофициальным данным, задержали бывшего мэра Михаила Конева. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию.

«С утра в местной администрации проводились следственные действия, была выемка документации. Конев сейчас находится в изоляторе временного содержания. По предварительным данным, Коневу могут вменять статью о превышении должностных полномочий», — сказал собеседник агентства.

Оперативно связаться с мэрией Красноуфимска не получилось. Ответ от свердловского СУ СК ожидается.

О том, что Конев ушел в отставку, стало известно 25 сентября. Он был главой города с 2021 года. Под уголовное преследование он мог попасть в июле этого года из-за фиктивного оформления на работу председателя городской думы Анатолия Худякова, задержанного в марте.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Красноуфимске (Свердловская область), по неофициальным данным, задержали бывшего мэра Михаила Конева. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию. «С утра в местной администрации проводились следственные действия, была выемка документации. Конев сейчас находится в изоляторе временного содержания. По предварительным данным, Коневу могут вменять статью о превышении должностных полномочий», — сказал собеседник агентства. Оперативно связаться с мэрией Красноуфимска не получилось. Ответ от свердловского СУ СК ожидается. О том, что Конев ушел в отставку, стало известно 25 сентября. Он был главой города с 2021 года. Под уголовное преследование он мог попасть в июле этого года из-за фиктивного оформления на работу председателя городской думы Анатолия Худякова, задержанного в марте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...