Задержан бывший свердловский мэр

В Красноуфимске (Свердловская область), по неофициальным данным, задержали бывшего мэра Михаила Конева. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию.
«С утра в местной администрации проводились следственные действия, была выемка документации. Конев сейчас находится в изоляторе временного содержания. По предварительным данным, Коневу могут вменять статью о превышении должностных полномочий», — сказал собеседник агентства.
Оперативно связаться с мэрией Красноуфимска не получилось. Ответ от свердловского СУ СК ожидается.
О том, что Конев ушел в отставку, стало известно 25 сентября. Он был главой города с 2021 года. Под уголовное преследование он мог попасть в июле этого года из-за фиктивного оформления на работу председателя городской думы Анатолия Худякова, задержанного в марте.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!