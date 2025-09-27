Пенсионера и работницу детсада, торговавших смертельным алкоголем в Ленобласти, арестовали

В Ленинградской области арестованы 78-летний Николай Бойцов и 60-летняя работница детского сада Ольга Степанова, которых подозревают в торговле суррогатным алкоголем, приведшей к гибели нескольких человек. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Ленинградской области, Сланцевский городской суд избрал обоим меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц тридцать суток.
«Сланцевским городским судом Ленинградской области избрана мера пресечения в отношении одного из подозреваемых по уголовному делу об отравлении суррогатным алкоголем на территории Ленинградской области в виде заключения под стражу на 1 (месяц) 30 (суток)», — сообщили в пресс-службе судов в telegram-канале. На аналогичный срок арестована и вторая подозреваемая по делу.
Следствие считает, что мужчина на протяжении около десяти лет скупал суррогатный алкоголь у Степановой, которая работала учителем-дефектологом в местном детском саду, и продавал его жителям деревни Гостицы по цене 100 рублей за пол-литра. В ходе обыска в квартире Николая Бойцова обнаружили канистры с самогоном объемом до 10 литров, а также множество использованных бутылок из-под водки, в которые разливалась продукция.
Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможные дополнительные пострадавшие.
В Ленинградской области ранее отмечались инциденты массового отравления алкогольной продукцией суррогатного происхождения. Число погибших от употребления контрафактного алкоголя на сегодняшний день достигло 25 человек. В рамках уголовного дела были задержаны три подозреваемых.
